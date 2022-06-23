Азиза решила взять ребенка из детдома
Азиза с мужем решили взять ребенка из детдома
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Азиза вместе с мужем Александро Лортэ решила взять ребенка из детдома. Об этом она рассказала в одном из YouTube-интервью.
"В конце месяца муж приезжает в Россию из Италии. У нас есть такое решение – взять ребенка. Он-то именно согласен", – сказала певица.
Она добавила, что идея принадлежала ее супругу.
"Я ему сказала: "Ты не приезжай, семья без детей – это не семья". Я так хотела, чтоб все получилось, но не смогла… Прошло какое-то время, он мне позвонил и сказал: "Азиза, а давай усыновим? Или удочерим – как там у вас правильно?". Я была потрясена", – призналась звезда.
Лортэ младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери. Но у них не получилось стать родителями. В начале февраля 2022 года в прессе появлялись сообщения о том, что пара рассталась.
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