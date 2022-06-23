https://ria.ru/20220623/aziza-1797664305.html

Азиза решила взять ребенка из детдома

Азиза решила взять ребенка из детдома - РИА Новости, 23.06.2022

Азиза решила взять ребенка из детдома

Азиза вместе с мужем Александро Лортэ решила взять ребенка из детдома. Об этом она рассказала в одном из YouTube-интервью. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:24

2022-06-23T18:24

2022-06-23T18:24

шоубиз

знаменитости

азиза (певица)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Азиза вместе с мужем Александро Лортэ решила взять ребенка из детдома. Об этом она рассказала в одном из YouTube-интервью.Она добавила, что идея принадлежала ее супругу.Лортэ младше супруги на 16 лет. Пара признавалась, что хочет завести ребенка при помощи суррогатной матери. Но у них не получилось стать родителями. В начале февраля 2022 года в прессе появлялись сообщения о том, что пара рассталась.

https://ria.ru/20220621/garipova-1796972776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, азиза (певица), шоу-бизнес