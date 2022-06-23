https://ria.ru/20220623/amerika-1797362935.html

Трамписты выбирают между сепаратизмом и борьбой за Вашингтон

Трамписты выбирают между сепаратизмом и борьбой за Вашингтон - РИА Новости, 23.06.2022

Трамписты выбирают между сепаратизмом и борьбой за Вашингтон

Понятно, что мы и американцы — довольно разные люди. Поэтому одно и то же событие (скандальная резолюция техасского съезда республиканцев штата) в России... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T08:00

2022-06-23T08:00

2022-06-23T18:32

авторы

сша

дональд трамп

техас

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Понятно, что мы и американцы — довольно разные люди. Поэтому одно и то же событие (скандальная резолюция техасского съезда республиканцев штата) в России привлекло внимание одним пунктом, а в США другим. Нас заинтересовал призыв провести в 2023 году референдум по поводу отделения Техаса от США. А американцев, и особенно демократов, страшно возбудил пункт, где говорится: демократы в 2020 году сфальсифицировали президентские выборы, то есть Джо Байден управляет страной незаконно.Рискну добавить: нам, вообще-то, интересоваться надо тем, какую Америку хотят создать республиканцы на месте нынешней, которая их, как и нас, не очень радует. И если создадут, то сможем ли мы с такой Америкой иметь дело.Но сначала расставим все на свои места по части техасской сенсации. Вообще-то, она никакая не сенсация. Да, этот штат — флагманский для всех американских республиканцев и прочих консерваторов, и что говорят в Техасе — потом повторяют по всей стране. Но угроза референдума и выхода из состава США, во-первых, не новость, они в штате постоянно этим грозят. А во-вторых, республиканцы сейчас думают скорее не о выходе из США, а о полном возвращении к власти в стране — сначала на выборах в конгресс этой осенью, потом на президентских выборах через два года.Но если выборы опять сфальсифицируют? Тут надо доставить себе удовольствие и посмотреть, как хором исходят злобой все демократические СМИ. Вот только одна публикация в The Washington Post, и это просто праздник какой-то. Идея честных выборов, пишет автор-демократ — это "афера республиканцев", которые саморазоблачаются, показывая, насколько радикально они отошли от демократии. А саморазоблачаются они якобы тем, что не дают на своей территории голосовать кому угодно по сколько угодно раз, не предъявляя никаких документов или просто отправляя бумажку по почте неизвестно от кого, — вот что такое демократия у демократов.Ну и вдобавок достается всем прочим пунктам резолюции техасского съезда. Эти ужасные люди обзывают гомосексуализм "ненормальным выбором стиля жизни", говорят, что нет никакой процедуры подтверждения, что человек трансгендер. Вы посмотрите: мужчина твердит, что он на самом деле женщина, а эти типы говорят, что такое нельзя доказать. Вдобавок техасцы желают снять любые ограничения на владение оружием — да это просто демоны в человеческом обличье.Хорошо, данный демократ подобным образом пугает и мобилизует своих. И это, очевидно, чисто американская проблема. Но есть проблема наша (и не только российская): существует одна из ведущих — по экономической и военной мощи — стран мира, где пока что правит политическая сила, всерьез старающаяся навязать всему свету не только свой бред на темы секса, а вообще все, любые нормы и правила, которые им взбредут в голову. Если эта сила уйдет, то чего ожидать от взявших власть ее оппонентов?И мы видим, что на правом фланге американской политики только начинается выработка, по сути, новой политической платформы, то есть программы действий после прихода к власти. Заодно идет чистка партии от тех, кому не нравится лично Дональд Трамп. По части того, что надо делать после выигрыша выборов, Техас внес свой вклад, но полной программой это не назовешь. Например, начинать излечение Америки надо со средней школы, убрав из перечня предметов "марксистскую идеологию" (то есть левые концепции демократов) и "критическую расовую теорию" (то есть идею о том, что Америка по гроб жизни должна кормить негров, которые ничего не должны, даже работать).Но это, повторим, только часть полноценной программы, и надо сказать, что выработкой таковой заняты сейчас десятки, если не сотни республиканских и близких к ним медиаресурсов, ведущих активную дискуссию на тему "Какая Америка нам нужна". Кстати, говорят и о том, какой мир нужен Америке.Возможно, здесь наиболее интересный документ называется "Национальный консерватизм: изложение принципов". Он составлен лучшими умами правого фланга, людьми знаменитыми, которые, собственно, и задают тон упомянутой дискуссии по всем правым ресурсам. Люди, задающие тон, входят в Фонд Эдмунда Берка. А этот британский политический деятель конца XVIII века считается идейным основоположником консерватизма, как его понимают в Европе, в США и не только там. То есть идеологии, считающей недопустимым массовые кампании по "улучшению" и "исправлению" человека и целых обществ, иногда против воли людей, но, конечно же, всегда "ради их же будущего блага".Принципов в документе берклианцев всего десять. Некоторые строчки нам могут сильно не понравиться — например, то, что тут осуждается "империализм Китая, России" и прочих "авторитарных наций", осуждается наравне с "либеральным империализмом" и глобализмом, которые продвигают как раз страны Запада. Здесь можно было бы сильно поспорить и сказать коллегам, что как раз Китай и Россия в немалой степени отвечают консервативным принципам, то есть могли бы считаться союзниками консерваторов Запада.Но таковым сейчас не до нас: они спасают свою цивилизацию и очень боятся вообще всего мира, который в процессе развала Запада хищно кинется растаскивать его ошметки. Поэтому идеал у американского правого идеолога — это когда весь мир боится пикнуть рядом с правильным президентом США, похожим на Трампа. Но при этом такой президент не лезет во внешний мир насаждать там новые демократические идеи. То есть перед нами очень американский консерватизм, как минимум в целом западный.Первый и главный пункт этого документа выглядит хорошо: "Мы хотим видеть мир, состоящий из независимых наций". То есть речь, по сути, о суверенитете для тех, кто может себе таковой позволить, — это и наша российская идеология. А создание наднациональных структур, подрывающих власть избранных национальных правительств и злящих поэтому людей, осуждается.Ну и прочие пункты из десяти — можно подписаться под каждым. О религии, свободном предпринимательстве, семье, многом другом. Остается дождаться, когда эти принципы воплотятся в программу действий новой власти в США и на Западе, затем — когда начнется возвращение в этих странах нормальности. В общем, это будет долго. И еще неизвестно, будет ли. А нам, прочему миру, остается следовать тем же десяти пунктам берклианцев и заниматься своими странами и своими делами.

https://ria.ru/20220621/tekhas-1796937661.html

https://ria.ru/20220621/tramp-1796919596.html

https://ria.ru/20220618/bayden-1796367996.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

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авторы, сша, дональд трамп, техас