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В Техасе потребовали провести референдум по вопросу отделения штата от США - РИА Новости, 21.06.2022
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В Техасе потребовали провести референдум по вопросу отделения штата от США
В Техасе потребовали провести референдум по вопросу отделения штата от США - РИА Новости, 21.06.2022
В Техасе потребовали провести референдум по вопросу отделения штата от США
Представители Республиканской партии в штате Техас настаивают на проведении в 2023 году референдума, который призван определить, должен ли штат выйти из состава РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:12
2022-06-21T14:59
в мире
сша
техас
джо байден
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Представители Республиканской партии в штате Техас настаивают на проведении в 2023 году референдума, который призван определить, должен ли штат выйти из состава США, говорится в резолюции, принятой по итогам съезда техасского отделения партии в Хьюстоне."В соответствии со статьей один раздела один Конституции Техаса федеральное правительство нарушило наше право на местное самоуправление. Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют. Техас сохраняет за собой право на отделение от США, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим", — говорится в одном из положений документа, озаглавленном "Суверенитет штата".В многостраничном документе содержится призыв к местным законодателям "принять на следующей сессии законопроект, требующий проведения в 2023 году всеобщего референдума для народа Техаса, чтобы установить, должен ли штат восстановить свой статус независимого государства".Помимо этого, в другом разделе республиканцы заявили, что отказываются признавать результаты президентских выборов в США 2020 года, а потому не признают полномочий демократа Джо Байдена в качестве действующего главы государства."Мы отвергаем утвержденные результаты президентских выборов 2020 года и считаем, что исполняющий обязанности президента Джозеф Байден не был законно избран народом США", — следует из резолюции.В ней политики также настоятельно призывают своих сторонников "работать над обеспечением прозрачности выборов" и принять участие в предстоящем в ноябре голосовании (в конгресс), а также привлечь своих родных, близких либо стать волонтерами для пресечения возможных фальсификаций.Звучащие в Техасе, традиционно республиканском штате, призывы к отделению — достаточно распространенное явление последних десятилетий. Призывы выйти из состава США, по наблюдениям аналитиков, звучат особенно часто, когда у власти в стране находится президент-демократ.
https://ria.ru/20220527/ssha-1791339802.html
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в мире, сша, техас, джо байден
10:12 21.06.2022 (обновлено: 14:59 21.06.2022)
 
В Техасе потребовали провести референдум по вопросу отделения штата от США

В Техасе республиканцы потребовали провести референдум по вопросу отделения штата от США

© AP Photo / Tony GutierrezФлаг США и Техаса возле нефтяной вышки
Флаг США и Техаса возле нефтяной вышки - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Tony Gutierrez
Флаг США и Техаса возле нефтяной вышки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Представители Республиканской партии в штате Техас настаивают на проведении в 2023 году референдума, который призван определить, должен ли штат выйти из состава США, говорится в резолюции, принятой по итогам съезда техасского отделения партии в Хьюстоне.
"В соответствии со статьей один раздела один Конституции Техаса федеральное правительство нарушило наше право на местное самоуправление. Права Техаса на внесение поправок игнорируют, отклоняют и аннулируют. Техас сохраняет за собой право на отделение от США, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим", — говорится в одном из положений документа, озаглавленном "Суверенитет штата".
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В многостраничном документе содержится призыв к местным законодателям "принять на следующей сессии законопроект, требующий проведения в 2023 году всеобщего референдума для народа Техаса, чтобы установить, должен ли штат восстановить свой статус независимого государства".
Помимо этого, в другом разделе республиканцы заявили, что отказываются признавать результаты президентских выборов в США 2020 года, а потому не признают полномочий демократа Джо Байдена в качестве действующего главы государства.
"Мы отвергаем утвержденные результаты президентских выборов 2020 года и считаем, что исполняющий обязанности президента Джозеф Байден не был законно избран народом США", — следует из резолюции.
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В ней политики также настоятельно призывают своих сторонников "работать над обеспечением прозрачности выборов" и принять участие в предстоящем в ноябре голосовании (в конгресс), а также привлечь своих родных, близких либо стать волонтерами для пресечения возможных фальсификаций.
Звучащие в Техасе, традиционно республиканском штате, призывы к отделению — достаточно распространенное явление последних десятилетий. Призывы выйти из состава США, по наблюдениям аналитиков, звучат особенно часто, когда у власти в стране находится президент-демократ.
 
В миреСШАТехасДжо Байден
 
 
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