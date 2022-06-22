13:09 22.06.2022 (обновлено: 13:30 22.06.2022)
В Анкаре подтвердили встречу с Москвой, ООН и Киевом по вопросам зерна
МО Турции: Турция, Украина, ООН и Россия встретятся по вопросу зерна в ближайшие недели
Зерно. Архивное фото
АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что в Москве достигнута договоренность о необходимости четырехсторонних переговоров для решения "зерновой проблемы".
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
"Дипломатические усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию "продовольственного кризиса" и линия дипломатии, проводимая министром национальной обороны Хулуси Акаром, стала давать положительные результаты. В этом контексте вчера в Россию прибыла военная делегация министерства национальной обороны для обсуждения таких вопросов, как разрешение продовольственного кризиса, эвакуация торговых судов с зерном, ожидающих в украинских портах, а также безопасная перевозка самолетов, принадлежащих ВС Турции, ожидающих в аэропорту Борисполь, в Турцию. На встрече, где обсуждалась эвакуация грузовых судов с зерном из украинских портов, стало известно, что достигнута договоренность о необходимости переговоров между Турцией, Россией, Украиной и ООН для решения проблемы", - сообщили РИА Новости в турецком военном ведомстве.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.