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В Анкаре подтвердили встречу с Москвой, ООН и Киевом по вопросам зерна - РИА Новости, 22.06.2022
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В Анкаре подтвердили встречу с Москвой, ООН и Киевом по вопросам зерна
В Анкаре подтвердили встречу с Москвой, ООН и Киевом по вопросам зерна - РИА Новости, 22.06.2022
В Анкаре подтвердили встречу с Москвой, ООН и Киевом по вопросам зерна
Министерство национальной обороны Турции заявило, что в Москве достигнута договоренность о необходимости четырехсторонних переговоров для решения "зерновой... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:09
2022-06-22T13:30
в мире
турция
украина
россия
оон
хулуси акар
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что в Москве достигнута договоренность о необходимости четырехсторонних переговоров для решения "зерновой проблемы".Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН."Дипломатические усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию "продовольственного кризиса" и линия дипломатии, проводимая министром национальной обороны Хулуси Акаром, стала давать положительные результаты. В этом контексте вчера в Россию прибыла военная делегация министерства национальной обороны для обсуждения таких вопросов, как разрешение продовольственного кризиса, эвакуация торговых судов с зерном, ожидающих в украинских портах, а также безопасная перевозка самолетов, принадлежащих ВС Турции, ожидающих в аэропорту Борисполь, в Турцию. На встрече, где обсуждалась эвакуация грузовых судов с зерном из украинских портов, стало известно, что достигнута договоренность о необходимости переговоров между Турцией, Россией, Украиной и ООН для решения проблемы", - сообщили РИА Новости в турецком военном ведомстве.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792880347.html
https://ria.ru/20220614/zerno-1795294461.html
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в мире, турция, украина, россия, оон, хулуси акар, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
13:09 22.06.2022 (обновлено: 13:30 22.06.2022)
 
В Анкаре подтвердили встречу с Москвой, ООН и Киевом по вопросам зерна

МО Турции: Турция, Украина, ООН и Россия встретятся по вопросу зерна в ближайшие недели

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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АНКАРА, 22 июн – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции заявило, что в Москве достигнута договоренность о необходимости четырехсторонних переговоров для решения "зерновой проблемы".
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
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"Дипломатические усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана по урегулированию "продовольственного кризиса" и линия дипломатии, проводимая министром национальной обороны Хулуси Акаром, стала давать положительные результаты. В этом контексте вчера в Россию прибыла военная делегация министерства национальной обороны для обсуждения таких вопросов, как разрешение продовольственного кризиса, эвакуация торговых судов с зерном, ожидающих в украинских портах, а также безопасная перевозка самолетов, принадлежащих ВС Турции, ожидающих в аэропорту Борисполь, в Турцию. На встрече, где обсуждалась эвакуация грузовых судов с зерном из украинских портов, стало известно, что достигнута договоренность о необходимости переговоров между Турцией, Россией, Украиной и ООН для решения проблемы", - сообщили РИА Новости в турецком военном ведомстве.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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В миреТурцияУкраинаРоссияООНХулуси АкарРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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