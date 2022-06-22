https://ria.ru/20220622/yazva-1797196405.html

НИИ Роспотребнадзора оценило количество препаратов от сибирской язвы

НИИ Роспотребнадзора оценило количество препаратов от сибирской язвы - РИА Новости, 22.06.2022

НИИ Роспотребнадзора оценило количество препаратов от сибирской язвы

Недостатка в лекарственных препаратах для лечения сибирской язвы в лечебно-профилактических учреждениях нет, болезнь хорошо поддается лечению широким спектром... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:32

2022-06-22T06:32

2022-06-22T06:32

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Недостатка в лекарственных препаратах для лечения сибирской язвы в лечебно-профилактических учреждениях нет, болезнь хорошо поддается лечению широким спектром антибактериальных препаратов, сообщили РИА Новости в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что жительница региона заразилась сибирской язвой.Сибирская язва — острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.

https://ria.ru/20220622/yazva-1797190576.html

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владимир владимиров, ставропольский край, россия, общество, здоровье, москва