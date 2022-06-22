https://ria.ru/20220622/vystavka-1797207075.html

В Москве продлили выставку-байопик о Викторе Цое

В Москве продлили выставку-байопик о Викторе Цое - РИА Новости, 22.06.2022

В Москве продлили выставку-байопик о Викторе Цое

Выставка-байопик о Викторе Цое "Путь героя" в Новом Манеже в Москве продлена во второй раз, теперь — до 10 июля, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:27

2022-06-22T09:27

2022-06-22T09:27

культура

культура

виктор цой

манеж

сша

рига

латвия

джоанна стингрей

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Выставка-байопик о Викторе Цое "Путь героя" в Новом Манеже в Москве продлена во второй раз, теперь — до 10 июля, сообщается в официальном Telegram-канале проекта.Изначально выставка была открыта с 15 января до 15 апреля, но ее продлили до 21 июня, дня рождения музыканта. В этом году ему могло бы исполниться 60 лет."Вы просили – мы сделали: для всех, кто еще не успел побывать на выставке, или хотел бы посетить ее во второй (а может даже в третий раз), мы второй раз продлили экспозицию - 10 июля будет последний день работы выставки в Манеже", — говорится в сообщении.Выставка проходит в 11 залах на площади 3 тысячи квадратных метров, и это первое мероприятие такого масштаба, посвященное артисту. В число экспонатов вошли предметы, связанные с жизнью Цоя - гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет, материалы со съемок фильмов "Игла" (1988) и "Асса" (1987) и арт-образы.Первый экспонат был получен от американской певицы и музыкального продюсера, популяризатора советской музыки и культуры на Западе Джоанны Стингрей, которая в свое время продюсировала группу "Кино" за рубежом. Это записка, написанная на английском языке Цоем для Стингрей и содержащая просьбу привезти ему из США белые кожаные кроссовки и часы Swatch.В зале, представляющем художественный опыт Цоя, представлены 76 работ, более 30 из которых экспонируются впервые. Картины и редчайший ученический рисунок музыканта были предоставлены сыном и отцом Цоя, а также Наталией Разлоговой, последней любимой женщиной артиста.Виктор Цой — певец, поэт, композитор, музыкант, художник, киноактёр и лидер группы "Кино". Погиб в автокатастрофе под Ригой (Латвия) 15 августа 1990 года. Согласно официальной версии, Цой уснул за рулем, и его "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

https://ria.ru/20220621/tsoy-1796728287.html

https://ria.ru/20220621/tsoy-1796779532.html

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рига

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

культура, виктор цой, манеж, сша, рига, латвия, джоанна стингрей