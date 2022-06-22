https://ria.ru/20220622/vrachi-1797241958.html

В Подмосковье спасли женщину из Северодонецка с камнем в желчном пузыре

В Подмосковье спасли женщину из Северодонецка с камнем в желчном пузыре - РИА Новости, 22.06.2022

В Подмосковье спасли женщину из Северодонецка с камнем в желчном пузыре

Врачи из подмосковной Долгопрудненской больницы спасли пациентку, которая прибыла в очень тяжелом состоянии из Северодонецка, у нее обнаружили крупный камень в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:38

2022-06-22T11:38

2022-06-22T12:09

московская область (подмосковье)

долгопрудный

северодонецк

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Врачи из подмосковной Долгопрудненской больницы спасли пациентку, которая прибыла в очень тяжелом состоянии из Северодонецка, у нее обнаружили крупный камень в желчном пузыре, рассказали в региональном минздраве."В Долгопрудненскую больницу поступила женщина с механической желтухой в очень тяжелом состоянии. Как выяснилось, ранее она вынуждена была покинуть Северодонецк, а в Подмосковье приехала к сыну. В результате проведенных исследований у пациентки выявили крупный камень в желчном протоке диаметром 6 на 7 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что камень фактически перекрыл нормальный отток желчи и выход небольших желчных камней."В больницу пациентка была доставлена уже в критическом состоянии. В хирургическом отделении ее экстренно прооперировали. Мы удалили камень эндоскопическим способом, и в результате отток желчи был восстановлен. Через несколько месяцев пациентке предстоит еще одна, уже плановая операция для завершения лечения", - приводят слова заведующего эндоскопическим отделением Долгопрудненской больницы Михаила Завьялова в пресс-службе.На данный момент пациентку уже выписали, она чувствует себя хорошо, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220617/voyna-1795851806.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

северодонецк

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), долгопрудный, северодонецк, общество