https://ria.ru/20220622/voyna-1797229573.html
Большинство россиян знают дату начала Великой Отечественной, выяснил ВЦИОМ
Большинство россиян знают дату начала Великой Отечественной, выяснил ВЦИОМ - РИА Новости, 22.06.2022
Большинство россиян знают дату начала Великой Отечественной, выяснил ВЦИОМ
Большинство россиян (73%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, правильно ее называют 88% тех, кому 60 и больше лет, и только 48% тех, кому от... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:50
2022-06-22T10:50
2022-06-22T10:50
общество
россия
вциом
великая отечественная война (1941-1945)
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Большинство россиян (73%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, правильно ее называют 88% тех, кому 60 и больше лет, и только 48% тех, кому от 18 до 34, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Почти все (78%) участники опроса ВЦИОМ знают, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, неправильную дату начала назвали 17% опрошенных, еще 5% признались, что не знают, когда началась Великая Отечественная, столько же опрошенных затруднились ответить.При этом опрошенные от 60 лет чаще отвечали правильно: среди них верный ответ дали 88% респондентов. Среди тех, кому от 18 до 34 лет, правильно ответили меньше половины – 48%. Среди тех, кому от 35 до 44, знающих, когда началась Великая Отечественная война, 68%, среди тех, кому от 45 до 59 – 85%.Большинство опрошенных (88%) в течение последнего года смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, 41% читал книги об этом, 21% респондентов посещал встречи с ветеранами, а больше половины (51%) – места боевой славы, музеи и мемориалы. Места захоронения погибших воинов в последний год посетили 44% опрошенных.Только 5% опрошенных сказали, что никто из их родственников в войне не участвовал. Еще столько же респондентов не знают, участвовали их родственники в Великой Отечественной. Большинство опрошенных много знают об участии своих родственников из рассказов близких и семейных архивов – таких 40% опрошенных. Еще 37% знают, что их родственники воевали, но не в курсе подробностей. У 12% респондентов предки погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны, поэтому об их судьбах участникам опроса ничего не известно.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787389688_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_22ff29eaf770526d3d7c0f3580dc1039.jpg
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России
В этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
2022-06-22T10:50
true
PT1M26S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, вциом, великая отечественная война (1941-1945), день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
Большинство россиян знают дату начала Великой Отечественной, выяснил ВЦИОМ
ВЦИОМ: 73 процента россиян знают точную дату начала Великой Отечественной войны
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости.
Большинство россиян (73%) знают точную дату начала Великой Отечественной войны, правильно ее называют 88% тех, кому 60 и больше лет, и только 48% тех, кому от 18 до 34, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ
).
Почти все (78%) участники опроса ВЦИОМ знают, что Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, неправильную дату начала назвали 17% опрошенных, еще 5% признались, что не знают, когда началась Великая Отечественная, столько же опрошенных затруднились ответить.
При этом опрошенные от 60 лет чаще отвечали правильно: среди них верный ответ дали 88% респондентов. Среди тех, кому от 18 до 34 лет, правильно ответили меньше половины – 48%. Среди тех, кому от 35 до 44, знающих, когда началась Великая Отечественная война, 68%, среди тех, кому от 45 до 59 – 85%.
Большинство опрошенных (88%) в течение последнего года смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, 41% читал книги об этом, 21% респондентов посещал встречи с ветеранами, а больше половины (51%) – места боевой славы, музеи и мемориалы. Места захоронения погибших воинов в последний год посетили 44% опрошенных.
Только 5% опрошенных сказали, что никто из их родственников в войне не участвовал. Еще столько же респондентов не знают, участвовали их родственники в Великой Отечественной. Большинство опрошенных много знают об участии своих родственников из рассказов близких и семейных архивов – таких 40% опрошенных. Еще 37% знают, что их родственники воевали, но не в курсе подробностей. У 12% респондентов предки погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны, поэтому об их судьбах участникам опроса ничего не известно.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 июня 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ
. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.