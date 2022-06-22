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Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом - РИА Новости, 22.06.2022
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Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом
Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом - РИА Новости, 22.06.2022
Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспределом отказ Великобритании выдать российским парламентариям визы для участия в очередной сессии ПА... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:40
2022-06-22T11:27
валентина матвиенко
в мире
обсе
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспределом отказ Великобритании выдать российским парламентариям визы для участия в очередной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдёт в Бирмингеме 2-6 июля, и предложила инициировать запрет проводить сессии ассамблеи в тех странах, которые не смогут гарантировать беспрепятственную выдачу виз делегатам любой страны-участницы ОБСЕ."Мы столкнулись с очередным беспределом. Надо дальше проводить работу с МИД, определить реакцию. И, на мой взгляд, надо добиться на ПА ОБСЕ, как мы сделали это в Межпарламентском союзе, запрета проводить сессии ПА ОБСЕ в тех странах, которые не гарантируют участия всех делегаций всех государств, являющихся ее членами", - заявила она на заседании Совфеда.
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валентина матвиенко, в мире, обсе, совет федерации рф, россия
10:40 22.06.2022 (обновлено: 11:27 22.06.2022)
 
Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом

Матвиенко назвала отказ Британии в визах российским делегатам на ПА ОБСЕ беспределом

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспределом отказ Великобритании выдать российским парламентариям визы для участия в очередной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдёт в Бирмингеме 2-6 июля, и предложила инициировать запрет проводить сессии ассамблеи в тех странах, которые не смогут гарантировать беспрепятственную выдачу виз делегатам любой страны-участницы ОБСЕ.
"Мы столкнулись с очередным беспределом. Надо дальше проводить работу с МИД, определить реакцию. И, на мой взгляд, надо добиться на ПА ОБСЕ, как мы сделали это в Межпарламентском союзе, запрета проводить сессии ПА ОБСЕ в тех странах, которые не гарантируют участия всех делегаций всех государств, являющихся ее членами", - заявила она на заседании Совфеда.
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