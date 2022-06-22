https://ria.ru/20220622/vizy-1797225760.html

Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом

Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом - РИА Новости, 22.06.2022

Матвиенко назвала отказ в визах делегатам на ПА ОБСЕ беспределом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспределом отказ Великобритании выдать российским парламентариям визы для участия в очередной сессии ПА... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:40

2022-06-22T10:40

2022-06-22T11:27

валентина матвиенко

в мире

обсе

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспределом отказ Великобритании выдать российским парламентариям визы для участия в очередной сессии ПА ОБСЕ, которая пройдёт в Бирмингеме 2-6 июля, и предложила инициировать запрет проводить сессии ассамблеи в тех странах, которые не смогут гарантировать беспрепятственную выдачу виз делегатам любой страны-участницы ОБСЕ."Мы столкнулись с очередным беспределом. Надо дальше проводить работу с МИД, определить реакцию. И, на мой взгляд, надо добиться на ПА ОБСЕ, как мы сделали это в Межпарламентском союзе, запрета проводить сессии ПА ОБСЕ в тех странах, которые не гарантируют участия всех делегаций всех государств, являющихся ее членами", - заявила она на заседании Совфеда.

https://ria.ru/20220622/obse-1797225200.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, в мире, обсе, совет федерации рф, россия