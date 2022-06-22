https://ria.ru/20220622/varikoz-1797123338.html

"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?

"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен? - РИА Новости, 22.06.2022

"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?

Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые "звездочки". С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз?

2022-06-22T12:00

2022-06-22T12:00

2022-06-22T12:00

правда тела

подкаст

здоровье

здоровый образ жизни (зож)

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“Правда тела”. Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен? Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые “звездочки”. С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз? audio/mpeg

“Правда тела”. Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен? Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые “звездочки”. С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз? audio/mpeg

Почему перенесенный COVID повышает риск тромбоза? Как "запаивают" вены современными термическими методами и даже с помощью специального биологического клея, без разрезов и швов? Рассказывает доктор медицинских наук, руководитель Центра флебологии "СМ-Клиника" Олими Ширинбек.02:15 Что такое варикоз, как его увидеть и отчего он возникает05:43 Кроме эстетики: чем опасен варикоз?06:37 Что будет, если не лечить10:44 Профилактика тяжелых форм варикоза и когда о ней стоит задуматься13:55 Лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение: факторы риска15:40 Если снизить вес - улучшится ли состояние в плане варикоза?17:41 "Чаще всего с варикозом сочетаются плоскостопие и геморрой"18:29 Почему перенесенный ковид повышает риск тромбоза20:46 Как тромбоз связан с варикозом32:27 Что нельзя делать, если уже диагностирована варикозная болезньСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровье, здоровый образ жизни (зож), аудио