https://ria.ru/20220622/varikoz-1797123338.html
"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?
"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен? - РИА Новости, 22.06.2022
"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?
Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые "звездочки". С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз?
2022-06-22T12:00
2022-06-22T12:00
2022-06-22T12:00
правда тела
подкаст
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
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“Правда тела”. Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?
Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые “звездочки”. С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз?
audio/mpeg
“Правда тела”. Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?
Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые “звездочки”. С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз?
audio/mpeg
Почему перенесенный COVID повышает риск тромбоза? Как "запаивают" вены современными термическими методами и даже с помощью специального биологического клея, без разрезов и швов? Рассказывает доктор медицинских наук, руководитель Центра флебологии "СМ-Клиника" Олими Ширинбек.02:15 Что такое варикоз, как его увидеть и отчего он возникает05:43 Кроме эстетики: чем опасен варикоз?06:37 Что будет, если не лечить10:44 Профилактика тяжелых форм варикоза и когда о ней стоит задуматься13:55 Лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение: факторы риска15:40 Если снизить вес - улучшится ли состояние в плане варикоза?17:41 "Чаще всего с варикозом сочетаются плоскостопие и геморрой"18:29 Почему перенесенный ковид повышает риск тромбоза20:46 Как тромбоз связан с варикозом32:27 Что нельзя делать, если уже диагностирована варикозная болезньСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, здоровье, здоровый образ жизни (зож), аудио
"Правда тела". Варикоз. Отчего он возникает и чем опасен?
Среди факторов риска варикоза - малоподвижный образ жизни, лишний вес и курение. Но варикозная болезнь - не только некрасивые сосудистые "звездочки". С варикозом тесно связан тромбоз. Как уберечь себя, и как сейчас лечат варикоз и тромбоз?
Почему перенесенный COVID повышает риск тромбоза? Как "запаивают" вены современными термическими методами и даже с помощью специального биологического клея, без разрезов и швов? Рассказывает доктор медицинских наук, руководитель Центра флебологии "СМ-Клиника"
Олими Ширинбек.
02:15 Что такое варикоз, как его увидеть и отчего он возникает
05:43 Кроме эстетики: чем опасен варикоз?
06:37 Что будет, если не лечить
10:44 Профилактика тяжелых форм варикоза и когда о ней стоит задуматься
13:55 Лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение: факторы риска
15:40 Если снизить вес - улучшится ли состояние в плане варикоза?
17:41 "Чаще всего с варикозом сочетаются плоскостопие и геморрой"
18:29 Почему перенесенный ковид повышает риск тромбоза
20:46 Как тромбоз связан с варикозом
32:27 Что нельзя делать, если уже диагностирована варикозная болезнь
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