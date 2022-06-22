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Украинским военным дано указание "обезличивать" тела погибших в Донбассе - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/ukraina-1797380892.html
Украинским военным дано указание "обезличивать" тела погибших в Донбассе
Украинским военным дано указание "обезличивать" тела погибших в Донбассе - РИА Новости, 22.06.2022
Украинским военным дано указание "обезличивать" тела погибших в Донбассе
Украинским войскам, противостоящим союзным силам в ЛНР, дано указание обезличивать тела военнослужащих - с них забирают все документы, таким образом в том числе РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:22
2022-06-22T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
андрей марочко
лнр
ситуация в днр и лнр
народная милиция лнр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинским войскам, противостоящим союзным силам в ЛНР, дано указание обезличивать тела военнослужащих - с них забирают все документы, таким образом в том числе сложнее опознать иностранных наемников, заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Даны указания украинским военнослужащим обезличивать трупы военнослужащих. Они элементарно забирают все документы, удостоверяющие личность, для того, чтобы нельзя было их опознать", - сказал Марочко в эфире "России 24", комментируя вопрос о происхождении иностранных наемников, ранее ликвидированных в районе Горского и Золотого.Он добавил, что сейчас ведется опознание уничтоженных наемников.
https://ria.ru/20220622/naemniki-1797256788.html
украина
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в мире, украина, донбасс, андрей марочко, лнр, ситуация в днр и лнр, народная милиция лнр
17:22 22.06.2022 (обновлено: 17:36 22.06.2022)
 
Украинским военным дано указание "обезличивать" тела погибших в Донбассе

Марочко: бойцы ВСУ забирают документы и вещи с тел погибших, по которым их можно опознать

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Украинским войскам, противостоящим союзным силам в ЛНР, дано указание обезличивать тела военнослужащих - с них забирают все документы, таким образом в том числе сложнее опознать иностранных наемников, заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Даны указания украинским военнослужащим обезличивать трупы военнослужащих. Они элементарно забирают все документы, удостоверяющие личность, для того, чтобы нельзя было их опознать", - сказал Марочко в эфире "России 24", комментируя вопрос о происхождении иностранных наемников, ранее ликвидированных в районе Горского и Золотого.
Он добавил, что сейчас ведется опознание уничтоженных наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассАндрей МарочкоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРНародная милиция ЛНР
 
 
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