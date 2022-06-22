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В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву - РИА Новости, 22.06.2022
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В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву
В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву - РИА Новости, 22.06.2022
В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву
Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что на данный момент существует три... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:56
2022-06-22T18:00
литва
россия
евросоюз
в мире
калининград
калининградская область
санкции
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что на данный момент существует три возможных дипломатических варианта решения вопроса по транзиту через Литву.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причём в разных вариантах. Первый – это дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций", - сказала Иванова журналистам, отвечая на вопрос, каким может быть дипломатический вариант решения данной ситуации.Второй вариант, по ее словам, заключается в том, чтобы убрать из статей санкционного документа, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами, уточнения "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом"."Третий вариант, самый очевидный, - без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров", - заключила Иванова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797386666.html
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литва, россия, евросоюз, в мире, калининград, калининградская область, санкции, санкции в отношении россии
17:56 22.06.2022 (обновлено: 18:00 22.06.2022)
 
В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву

Калининградские власти призвали изменить санкции для решения проблемы транзита через Литву

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВид на набережную в Калининграде
Вид на набережную в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Вид на набережную в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что на данный момент существует три возможных дипломатических варианта решения вопроса по транзиту через Литву.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 17:45
Транспортную доступность Калининградской области наладят с помощью флота
"Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причём в разных вариантах. Первый – это дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций", - сказала Иванова журналистам, отвечая на вопрос, каким может быть дипломатический вариант решения данной ситуации.
Второй вариант, по ее словам, заключается в том, чтобы убрать из статей санкционного документа, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами, уточнения "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом".
Центр Калининграда - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 16:28
Энергосистему Калининградской области переведут на изолированный режим
"Третий вариант, самый очевидный, - без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров", - заключила Иванова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
 
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