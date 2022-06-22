https://ria.ru/20220622/tranzit-1797389113.html

В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву

В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву - РИА Новости, 22.06.2022

В Калининграде назвали три варианта решения проблемы транзита через Литву

Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что на данный момент существует три... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:56

2022-06-22T17:56

2022-06-22T18:00

литва

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санкции в отношении россии

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КАЛИНИНГРАД, 22 июн - РИА Новости. Руководитель калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что на данный момент существует три возможных дипломатических варианта решения вопроса по транзиту через Литву.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС."Решений может быть несколько, это, скорее, технический вопрос. Например, внесение изменений в санкционный документ Евросоюза 833/2014, причём в разных вариантах. Первый – это дополнение глоссария статьи 1 понятием "калининградский транзит людей и грузов" и общее изъятие из санкций", - сказала Иванова журналистам, отвечая на вопрос, каким может быть дипломатический вариант решения данной ситуации.Второй вариант, по ее словам, заключается в том, чтобы убрать из статей санкционного документа, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами, уточнения "включая транзит" и "с условием, что перевозка этих товаров запрещена данным документом"."Третий вариант, самый очевидный, - без внесения изменений в регламент 833/2014 направить разъяснения в таможенные органы Литовской Республики о неприменении действия статей, введённых 4-м, 5-м и 6-м пакетами санкций, к калининградскому транзиту товаров", - заключила Иванова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797386666.html

https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797354092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, россия, евросоюз, в мире, калининград, калининградская область, санкции, санкции в отношении россии