https://ria.ru/20220622/tele2-1797349107.html

Tele2 отказался от значительного повышения безлимитных тарифов

Tele2 отказался от значительного повышения безлимитных тарифов - РИА Новости, 22.06.2022

Tele2 отказался от значительного повышения безлимитных тарифов

Мобильный оператор Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:12

2022-06-22T16:12

2022-06-22T16:45

россия

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

цены

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мобильный оператор Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры, говорится в сообщении ведомства.Во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях."Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", - говорится в сообщении.Как выяснил во вторник корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" вырастал с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей. После этого на канале Минцифры в мессенджере Telegram появилось сообщение, что министерство совместно с Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверят обоснованность резкого увеличения тарифов у Tele2.В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапного повышения тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.

https://ria.ru/20220620/operatory-1796892955.html

https://ria.ru/20220618/g6-1796452345.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), цены, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика