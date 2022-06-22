16:12 22.06.2022 (обновлено: 16:45 22.06.2022)
Tele2 отказался от значительного повышения безлимитных тарифов
Tele2 отказался от значительного повышения безлимитных тарифов после реакции Минцифры
Логотип "Tele2". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мобильный оператор Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости безлимитных тарифов после реакции Минцифры, говорится в сообщении ведомства.
Во вторник клиентов мобильного оператора Tele2 оповестили о значительном повышении тарифов, жалобы на это появились в социальных сетях.
"Минцифры отреагировало на появившиеся накануне сообщения об увеличении в 1,5 раза стоимости безлимитных тарифов Tele2 и обсудило эту ситуацию с оператором. Компания оперативно ответила на позицию министерства и не будет повышать стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами", - говорится в сообщении.
Как выяснил во вторник корреспондент РИА Новости, прежний тариф "Безлимит" вырастал с 450 рублей за месяц использования до 750 рублей. После этого на канале Минцифры в мессенджере Telegram появилось сообщение, что министерство совместно с Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверят обоснованность резкого увеличения тарифов у Tele2.
В середине апреля ФАС РФ опубликовала методические рекомендации поэтапного повышения тарифов операторов связи с учетом текущего уровня инфляции. Обоснованность изменения тарифов операторов определяется службой в связи с соответствием изменению инфляции по еженедельно публикуемым данным Росстата. Изменение признается обоснованным, если уровень изменения тарифов соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.