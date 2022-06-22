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В Луганске зажгли свечи в День памяти и скорби
В Луганске зажгли свечи в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022
В Луганске зажгли свечи в День памяти и скорби
Активисты движения "Мир Луганщине" провели акцию "Свеча памяти" в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T07:53
2022-06-22T07:53
2022-06-22T07:53
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ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Активисты движения "Мир Луганщине" провели акцию "Свеча памяти" в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Акция прошла у Пилона Славы в сквере Героев Великой Отечественной войны. Свечи расставили по периметру монумента, а также выложили их в большую звезду."Это мероприятие важно для нас всех, особенно будущему поколению, молодым ребятам, которые будут дальше продолжать жизнь на нашей священной земле", — обратился к собравшимся ветеран войны Павел Кутовой.
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великая отечественная война (1941-1945), луганск, луганская народная республика, в мире
В Луганске зажгли свечи в День памяти и скорби
В Луганске активисты движения "Мир Луганщине" зажгли свечи в День памяти и скорби