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США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО - РИА Новости, 22.06.2022
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США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО
США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО - РИА Новости, 22.06.2022
США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО
США добиваются того, чтобы Финляндия, Швеция и Турция достигли договоренности по вопросу о расширении НАТО до начала саммита альянса (28-30 июня), заявила в... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T23:27
2022-06-22T23:29
в мире
цены на нефть
сша
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
саули ниинисте
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США добиваются того, чтобы Финляндия, Швеция и Турция достигли договоренности по вопросу о расширении НАТО до начала саммита альянса (28-30 июня), заявила в ходе слушаний в сенате США помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.Ей задали вопрос о том, надеются ли США достичь договоренности между Финляндией, Швецией и Турцией до саммита НАТО в Мадриде."Мы стремимся к этому", - сказала Донфрид.Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
https://ria.ru/20220622/nato-1797436254.html
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сша
финляндия
швеция
турция
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в мире, цены на нефть, сша, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг, саули ниинисте, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция
23:27 22.06.2022 (обновлено: 23:29 22.06.2022)
 
США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО

США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США добиваются того, чтобы Финляндия, Швеция и Турция достигли договоренности по вопросу о расширении НАТО до начала саммита альянса (28-30 июня), заявила в ходе слушаний в сенате США помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Ей задали вопрос о том, надеются ли США достичь договоренности между Финляндией, Швецией и Турцией до саммита НАТО в Мадриде.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 22:09
НАТО на предстоящем саммите объявит о новой расстановке сил в Европе
"Мы стремимся к этому", - сказала Донфрид.
Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 16:34
Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными
 
В миреЦены на нефтьСШАФинляндияШвецияНАТОЙенс СтолтенбергСаули НиинистеДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Турция
 
 
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