https://ria.ru/20220622/ssha-1797441872.html

США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО

США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО - РИА Новости, 22.06.2022

США добиваются договоренности Турции, Финляндии, Швеции до саммита НАТО

США добиваются того, чтобы Финляндия, Швеция и Турция достигли договоренности по вопросу о расширении НАТО до начала саммита альянса (28-30 июня), заявила в... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T23:27

2022-06-22T23:27

2022-06-22T23:29

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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США добиваются того, чтобы Финляндия, Швеция и Турция достигли договоренности по вопросу о расширении НАТО до начала саммита альянса (28-30 июня), заявила в ходе слушаний в сенате США помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.Ей задали вопрос о том, надеются ли США достичь договоренности между Финляндией, Швецией и Турцией до саммита НАТО в Мадриде."Мы стремимся к этому", - сказала Донфрид.Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России. Сам Владимир Путин отметил, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220622/nato-1797436254.html

https://ria.ru/20220622/nato-1797357643.html

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