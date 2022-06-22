https://ria.ru/20220622/sholts-1797196528.html

СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву

СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву - РИА Новости, 22.06.2022

СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву

Канцлер Германии Олаф Шольц оконфузился, отправив в Литву 50 человек вместо обещанных тысяч немецких военных, пишет в статье для журнала Politico обозреватель... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T06:41

2022-06-22T06:41

2022-06-22T06:41

в мире

олаф шольц

германия

литва

вильнюс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792193028_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_899660f99edc1a090c38f6ce882633e4.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц оконфузился, отправив в Литву 50 человек вместо обещанных тысяч немецких военных, пишет в статье для журнала Politico обозреватель Мэтью Карничниг.По его словам, решение главы немецкого правительства вызвало недоумение в Вильнюсе.Однако, как отметил автор публикации, помощники канцлера ФРГ вскоре опровергли его высказывание."Его помощники позже дали совсем другие комментарии, отметив, что Германия перебросит туда лишь штаб подразделения — около 50 человек, в то время как большая часть войск останется в Германии", — написал обозреватель.Министерство обороны Литвы неоднократно заявляло, что добивается усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад. По словам командующего литовской армией генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, выделяемая Германией Литве бригада прибудет в страну не в ближайшее время.

https://ria.ru/20220621/litva-1797117976.html

https://ria.ru/20220622/tranzit-1797190960.html

германия

литва

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, олаф шольц, германия, литва, вильнюс, нато