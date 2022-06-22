https://ria.ru/20220622/sholts-1797196528.html
СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву
СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву - РИА Новости, 22.06.2022
СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву
Канцлер Германии Олаф Шольц оконфузился, отправив в Литву 50 человек вместо обещанных тысяч немецких военных, пишет в статье для журнала Politico обозреватель... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T06:41
2022-06-22T06:41
2022-06-22T06:41
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц оконфузился, отправив в Литву 50 человек вместо обещанных тысяч немецких военных, пишет в статье для журнала Politico обозреватель Мэтью Карничниг.По его словам, решение главы немецкого правительства вызвало недоумение в Вильнюсе.Однако, как отметил автор публикации, помощники канцлера ФРГ вскоре опровергли его высказывание."Его помощники позже дали совсем другие комментарии, отметив, что Германия перебросит туда лишь штаб подразделения — около 50 человек, в то время как большая часть войск останется в Германии", — написал обозреватель.Министерство обороны Литвы неоднократно заявляло, что добивается усиления батальонов расширенного передового присутствия НАТО до уровня бригад. По словам командующего литовской армией генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса, выделяемая Германией Литве бригада прибудет в страну не в ближайшее время.
https://ria.ru/20220621/litva-1797117976.html
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в мире, олаф шольц, германия, литва, вильнюс, нато
СМИ сообщили о конфузе Шольца с отправкой войск в Литву
Politico: Шольц оконфузился, отправив в Литву 50 немецких военных вместо обещанных тысяч