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Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/shefstvo-1797374261.html
Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым
Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым - РИА Новости, 22.06.2022
Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подписал соглашение с губернатором Амурской области Василием Орловым о взятии шефства российским... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T17:08
2022-06-22T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
василий орлов (губернатор)
амурская область
амвросиевка
виталий хоценко
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подписал соглашение с губернатором Амурской области Василием Орловым о взятии шефства российским регионом над Амвросиевским районом ДНР.Как отмечается, Амурская область уже передала району три школьных автобуса, приняты решения по приобретению санитарного транспорта, компьютерной техники для школ, будут выделены дополнительные средства на дороги.Пушилин добавил, что сейчас в Амвросиевке находится заместитель министра сельского хозяйства Амурской области.
https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html
амурская область
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в мире, василий орлов (губернатор), амурская область, амвросиевка, виталий хоценко, ситуация в днр и лнр
17:08 22.06.2022
 
Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым

Глава ДНР Пушилин: Амурская область взяла шефство над Амвросиевским районом

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкАмурская область
Амурская область - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подписал соглашение с губернатором Амурской области Василием Орловым о взятии шефства российским регионом над Амвросиевским районом ДНР.

"Совместно с председателем правительства Виталием Хоценко встретились в Амвросиевке с губернатором Амурской области Василием Орловым. Этот район стал подшефным для данной области, о чем сегодня подписано соглашение", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Как отмечается, Амурская область уже передала району три школьных автобуса, приняты решения по приобретению санитарного транспорта, компьютерной техники для школ, будут выделены дополнительные средства на дороги.
Пушилин добавил, что сейчас в Амвросиевке находится заместитель министра сельского хозяйства Амурской области.
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Тамбовская область взяла шефство над Новоайдарским районом ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий Орлов (губернатор)Амурская областьАмвросиевкаВиталий ХоценкоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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