https://ria.ru/20220622/shefstvo-1797374261.html

Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым

Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым - РИА Новости, 22.06.2022

Пушилин подписал договор о сотрудничестве с главой Амурской области Орловым

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подписал соглашение с губернатором Амурской области Василием Орловым о взятии шефства российским... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T17:08

2022-06-22T17:08

2022-06-22T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

василий орлов (губернатор)

амурская область

амвросиевка

виталий хоценко

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что подписал соглашение с губернатором Амурской области Василием Орловым о взятии шефства российским регионом над Амвросиевским районом ДНР.Как отмечается, Амурская область уже передала району три школьных автобуса, приняты решения по приобретению санитарного транспорта, компьютерной техники для школ, будут выделены дополнительные средства на дороги.Пушилин добавил, что сейчас в Амвросиевке находится заместитель министра сельского хозяйства Амурской области.

https://ria.ru/20220616/donbass-1795828509.html

амурская область

амвросиевка

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в мире, василий орлов (губернатор), амурская область, амвросиевка, виталий хоценко, ситуация в днр и лнр