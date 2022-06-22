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СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции - РИА Новости, 22.06.2022
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СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции
СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции - РИА Новости, 22.06.2022
СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции
Совет Федерации может в среду отклонить закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключённой с нарушением... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:31
2022-06-22T08:51
совет федерации рф
андрей клишас
политика
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации может в среду отклонить закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключённой с нарушением законодательства о специальных экономических мерах в ответ на действия недружественных государств, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Сегодня Совфед может отклонить закон, принятый Государственной Думой, уточняющий полномочия прокурора", - написал он в своем Telegram-канале.Закон вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ. Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки в этих целях.Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.На заседании сенаторы отметили, что нынешняя обстановка требует принятия закона, и пообещали генпрокуратуре вести его мониторинг, чтобы восстановить права прокуроров в судах, если это потребуется.
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совет федерации рф, андрей клишас, политика, россия
08:31 22.06.2022 (обновлено: 08:51 22.06.2022)
 
СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции

СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, заключенные в нарушение контрсанкций

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации может в среду отклонить закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключённой с нарушением законодательства о специальных экономических мерах в ответ на действия недружественных государств, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Сегодня Совфед может отклонить закон, принятый Государственной Думой, уточняющий полномочия прокурора", - написал он в своем Telegram-канале.
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Закон вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ. Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки в этих целях.
Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.
На заседании сенаторы отметили, что нынешняя обстановка требует принятия закона, и пообещали генпрокуратуре вести его мониторинг, чтобы восстановить права прокуроров в судах, если это потребуется.
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