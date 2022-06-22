08:31 22.06.2022 (обновлено: 08:51 22.06.2022)
СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции
СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, заключенные в нарушение контрсанкций
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации может в среду отклонить закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключённой с нарушением законодательства о специальных экономических мерах в ответ на действия недружественных государств, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Сегодня Совфед может отклонить закон, принятый Государственной Думой, уточняющий полномочия прокурора", - написал он в своем Telegram-канале.
Закон вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ. Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки в этих целях.
Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.
На заседании сенаторы отметили, что нынешняя обстановка требует принятия закона, и пообещали генпрокуратуре вести его мониторинг, чтобы восстановить права прокуроров в судах, если это потребуется.