https://ria.ru/20220622/sdelki-1797201798.html

СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции

СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции - РИА Новости, 22.06.2022

СФ может отклонить закон о праве оспаривать сделки, нарушающие контрсанкции

Совет Федерации может в среду отклонить закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключённой с нарушением... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:31

2022-06-22T08:31

2022-06-22T08:51

совет федерации рф

андрей клишас

политика

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации может в среду отклонить закон, дающий прокурорам право обращаться в суд для признания недействительной сделки, заключённой с нарушением законодательства о специальных экономических мерах в ответ на действия недружественных государств, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Сегодня Совфед может отклонить закон, принятый Государственной Думой, уточняющий полномочия прокурора", - написал он в своем Telegram-канале.Закон вносит изменения в Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы РФ. Согласно закону, прокуроры также получают право вступить в дело на любой стадии процесса о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, если появились обстоятельства, свидетельствующие, что спор в суде был инициирован в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством, устанавливающим специальные экономические меры, меры воздействия на недружественные действия иностранных государств, и возник из мнимой или притворной сделки в этих целях.Во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательству к сенаторам обратился представитель генпрокуратуры Артур Завалунов с просьбой закон отклонить. По его словам, в текст документа вкралась "юридико-техническая" ошибка, из-за второй теперь закон позволяет исключить прокуроров из ряда процедур в суде.На заседании сенаторы отметили, что нынешняя обстановка требует принятия закона, и пообещали генпрокуратуре вести его мониторинг, чтобы восстановить права прокуроров в судах, если это потребуется.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

совет федерации рф, андрей клишас, политика, россия