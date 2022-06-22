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Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик - РИА Новости, 22.06.2022
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Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик
Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик - РИА Новости, 22.06.2022
Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик
Санкции против России, поставки оружия на Украину только затягивают конфликт, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T07:09
2022-06-22T07:09
в мире
мунэо судзуки
синдзо абэ
россия
япония
g7
санкции в отношении россии
токио
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ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Санкции против России, поставки оружия на Украину только затягивают конфликт, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.Политик отмечает, что если при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ санкции против России и принимались, то они были мягкими и учитывали положение России. Сейчас же принятие санкций направлено на укрепление взаимодействия со странами G7."Во время бывшего премьер-министра Абэ санкции принимались с учетом положения Японии, или принимались с задержкой. Или же принимались чисто номинальные санкции, в которых не было реальной силы. Но в этот раз все по-другому. Более того — возникает вопрос, почему нужно было принимать такие меры? Я считаю, что нельзя видеть только "вход". Надо просчитывать и "выход". Не бывает бесконечных войн. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Мудрая серьезная внешняя политика — в том, чтобы думать о том, что будет, когда война закончится. Сейчас говорят о солидарности с "семеркой", но совсем не думают о том, что будет, когда война закончится", — подчеркнул депутат.Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
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в мире, мунэо судзуки, синдзо абэ, россия, япония, g7, санкции в отношении россии, токио
07:09 22.06.2022
 
Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик

Политик Судзуки: антироссийские санкции и поставки оружия только затягивают конфликт

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Санкции против России, поставки оружия на Украину только затягивают конфликт, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.
"На саммите G7 и на встрече министров иностранных дел G20 обсуждали только санкции. Но одними санкциями — экономическими или персональными — ничего не решить. В особенности на G7 и G20: поставка оружия, финансовая помощь — только затягивают конфликт. На самом же деле G7 или G20 должны были сказать обеим странам — вот здесь сдержитесь, вот здесь остановим войну, сделаем перемирие, мы будем посредниками, мы будем гарантами, сядем за стол переговоров. Я думаю, переговоры о прекращении огня бы продвинулись", — сказал депутат.
Политик отмечает, что если при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ санкции против России и принимались, то они были мягкими и учитывали положение России. Сейчас же принятие санкций направлено на укрепление взаимодействия со странами G7.
"Во время бывшего премьер-министра Абэ санкции принимались с учетом положения Японии, или принимались с задержкой. Или же принимались чисто номинальные санкции, в которых не было реальной силы. Но в этот раз все по-другому. Более того — возникает вопрос, почему нужно было принимать такие меры? Я считаю, что нельзя видеть только "вход". Надо просчитывать и "выход". Не бывает бесконечных войн. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Мудрая серьезная внешняя политика — в том, чтобы думать о том, что будет, когда война закончится. Сейчас говорят о солидарности с "семеркой", но совсем не думают о том, что будет, когда война закончится", — подчеркнул депутат.
Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
06:13
США и Британия спровоцировали конфликт на Украине, заявил японский депутат
 
В миреМунэо СудзукиСиндзо АбэРоссияЯпонияG7Санкции в отношении РоссииТокио
 
 
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