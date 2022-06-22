https://ria.ru/20220622/sanktsii-1797198067.html

Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик

Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик - РИА Новости, 22.06.2022

Санкции затягивают конфликт на Украине, заявил японский политик

Санкции против России, поставки оружия на Украину только затягивают конфликт, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T07:09

2022-06-22T07:09

2022-06-22T07:09

в мире

мунэо судзуки

синдзо абэ

россия

япония

g7

санкции в отношении россии

токио

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ТОКИО, 22 июн — РИА Новости. Санкции против России, поставки оружия на Украину только затягивают конфликт, сказал в интервью РИА Новости японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.Политик отмечает, что если при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ санкции против России и принимались, то они были мягкими и учитывали положение России. Сейчас же принятие санкций направлено на укрепление взаимодействия со странами G7."Во время бывшего премьер-министра Абэ санкции принимались с учетом положения Японии, или принимались с задержкой. Или же принимались чисто номинальные санкции, в которых не было реальной силы. Но в этот раз все по-другому. Более того — возникает вопрос, почему нужно было принимать такие меры? Я считаю, что нельзя видеть только "вход". Надо просчитывать и "выход". Не бывает бесконечных войн. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Мудрая серьезная внешняя политика — в том, чтобы думать о том, что будет, когда война закончится. Сейчас говорят о солидарности с "семеркой", но совсем не думают о том, что будет, когда война закончится", — подчеркнул депутат.Мунэо Судзуки — политик с огромным опытом: в этом году исполняется 40 лет с того дня, как он стал депутатом парламента. Сейчас он представляет в верхней палате парламента "Ниппон исин" (Партию обновления Японии). Он хорошо известен в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.

https://ria.ru/20220622/provokatsii-1797195482.html

россия

япония

токио

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в мире, мунэо судзуки, синдзо абэ, россия, япония, g7, санкции в отношении россии, токио