https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

Когда Россия вернется с войны

Когда Россия вернется с войны - РИА Новости, 22.06.2022

Когда Россия вернется с войны

Европа военных коалиций и Европа стран — солисток-милитаристок, организовавших многочисленные агрессии против России на протяжении последних двух с лишним... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:00

2022-06-22T08:09

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россия

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великая отечественная война (1941-1945)

22 июня - день памяти и скорби

день памяти и скорби

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Европа военных коалиций и Европа стран — солисток-милитаристок, организовавших многочисленные агрессии против России на протяжении последних двух с лишним веков, выбирает в качестве времени нападения летний сезон.Третья декада июня — это и период вторжения Наполеона в 1812 году, того самого "русского похода", и день, когда гитлеровцы — в рамках исполнения плана "Ост" — начали захватническую кампанию по истреблению. И нашей страны. И наших соотечественников.Всегда, во всех случаях, абсолютно без исключения, война в Европе предпринимается исключительно для защиты европейских же ценностей и свобод. Ну так об этом говорят те, кто войну готовит, разжигает и начинает.Вот, например, цитата из речи, произнесенной 22 июня, случившегося в начале XIX века: "Солдаты! Россия увлечена роком. Судьба ее должна свершиться. Не думает ли она, что мы переродились? Она постановляет нас между бесчестием и войной. Выбор не может быть сомнителен. Идем же вперед, внесем войну в ее пределы… Мир, который мы заключим, принесет с собою и ручательство за себя, и положит конец гибельному влиянию России, которое она в течение пятидесяти лет оказывала на дела Европы".Или вот. Уже ХХ век. Снова лето. И все тот же июньский день."Двадцать второго июня Европа решила дать отпор большевистской России".От французского императора-корсиканца до рейхсминистра пропаганды и истинного арийца — одинаковое предсказуемое бравурное начало. И не менее предсказуемый крах.Между этими двумя точками — дебютом нашествия и его финалом, всегда трагическим для западной Европы, для ее жителей, для ее политического устройства, может пройти год, несколько лет или четкие четыре года — значения не имеет. Главное — что европейская военная машина окажется сломанной. И сломленной.И Россия, сломавшая это отнюдь не бравое воинство невероятной ценой, получит сколько-то времени на передышку.Но до передышки, которая наступит лишь в мае 1945-го, 22 июня 1941 года было очень далеко и очень долго.Мы, оказавшиеся в одиночестве, против которых стояли ровные полки европейских вояк, должны были не просто их победить. Мы должны были их победить, будучи при этом ровно три года в полном одиночестве.Да, мы в курсе про ленд-лиз, мы знаем, что эти поставки нам помогли, но нам также известно, что выплачивать за оборудование мы закончили лишь в середине нулевых. И это не хохма, не полемический задор — ленд-лиз, если кто не в курсе, это кредит. Заем, если хотите. Поэтому деньги за него, как бы красиво он ни назывался, возвращать все равно требовалось.Помощью и поддержкой поставок, мощных, качественных, не вызывающих вопросов в их необходимости, было лишь то, что получали мы все не по предоплате. А отложенным платежом. Пусть и под небольшой процент, но все равно — в долг. Долги же в России принято отдавать.Ленд-лиз позволил американцам и британцам не только сохранить самое ценное — человеческие жизни (за наш счет, что сегодня требуется повторить хотя бы из уважения к памяти павших), но и получить мощный стимул в развитии промышленности. То есть им там, в Вашингтоне, вышел двойной профит. Этот профит уже после окончания Второй мировой войны позволил США развернуть план Маршалла. И снова обогатиться.Вообще, стоит заметить, что если для нашей страны войны — это всегда многолетние потери, горе, разруха, голод, то для наших традиционных европейских неприятелей в сразу наступившем мирном времени — возможность повеселиться. Развлечься. Потому что вначале был тот, кто заплатил за чужое веселье кровью, ранами и жизнями, а потом появился богатый господин, который выписал гигантский чек, чтобы "Европа не скатилась в нищету".Мы же тихонечко забирали драные шинельки — на этот праздник, который всегда с ними, нам не выписывали "приглос" и, чтобы мы знали место, вдобавок отгораживались железным занавесом. Чтобы, так сказать, "немытым иванам" было неповадно.Мы тихонечко возвращались. И восстанавливали — в который уже раз — страну, вернувшуюся с войны.И мы снова думали, что вот этот раз — ну точно последний. Что мы распустим шинельки на детские курточки и шапочки. И что мы наконец-то начнем жить так, как хотим. Не держа ни перед кем отчета. Потому что мы опять стали победителями.Тех, кто веселился в парижских джаз-клубах, кто развлекался в свингующем Лондоне, не вылезал из западноберлинских дискотек, мы никогда не упрекали в том, что их беззаботность, их легкое существование, да и, что греха таить, их бесконечное и непредставляемое нами материальное благополучие были оплачены по счетам и жизнями тех, кто погиб, защищая Сталинград. Кто умер от голода в блокадном Ленинграде. Кого накрыло при налете на позиции во время любого сражения и любого боя. А еще ведь труженики тыла. Эти мальчики и эти девочки, которым не было и 16-ти, спавшие у станков. Потому что фронту были нужны снаряды. Эти женщины, старики и девушки, тащившие на себе плуг, потому что домашней скотины не было. Тащившие плуг потому, что фронту и бойцам требовался хлеб (когда еще американская тушенка доедет конвоями, а хлебушек нужен сейчас).В России на хорошую и спокойную жизнь после войны — в которой мы победили — только надеялись. Радуясь малому. Самому крошечному.А главное, сознавая, что выжили."...На фронте была далеко идущая мечта: потом, когда кончится война и все уже будет позади, тогда чтобы мне разрешили пускай не жить, но просто оказаться там и просто удивиться — что будет потом-потом, когда совсем-совсем… И мне разрешили".Александр Моисеевич Володин написал эти строки уже, конечно, вернувшись с войны. Артиллерист и сапер. С осколочным тяжелым ранением, осколок тот вынули в медсанбате, спасли от смерти."Ой, только бы войны не было! Только бы не было войны…" — это ж его героиня Тамара говорит в финале "Пяти вечеров".Через 14 лет после Победы. И через 18 лет после того дня, как нам Европа "решила дать отпор", цитируя рейхсминистра Геббельса.И 147 лет спустя после того, как Наполеон попытался "положить конец гибельному влиянию России в Европе".Чтобы защитить себя от российского влияния, Европа на нас нападала.Чтобы защитить жизни вот таких Тамар, мы на агрессию отвечали. Мы, наверное, с войны так никогда и не вернулись. И, наверное, не вернулись мы с нее потому, чтобы другой войны больше не было.И в день, когда 81 год мы совсем не знали о том, сколько битва будет длиться, но мы знали уже, что она началась и что враги наши будут разгромлены, нужно еще раз себе это повторить.

https://ria.ru/20220509/podvig-1787532254.html

https://ria.ru/20211114/skorb-1759005575.html

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https://ria.ru/20210812/gordost-1745519142.html

https://ria.ru/20210908/blokada-1749145559.html

https://ria.ru/20220621/pobeda-1796989789.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, россия, европа, сша, ссср, великая отечественная война (1941-1945), 22 июня - день памяти и скорби, день памяти и скорби, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны