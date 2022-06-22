https://ria.ru/20220622/registriratsiya-1797406483.html
Совфед разрешил регистрировать детей по месту жительства родителей
Совфед разрешил регистрировать детей по месту жительства родителей - РИА Новости, 22.06.2022
Совфед разрешил регистрировать детей по месту жительства родителей
Российские сенаторы одобрили закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T19:01
2022-06-22T19:01
2022-06-22T19:01
общество
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россия
дети
семья
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет.В пояснительной записке отмечается, что в результате реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, а рожениц теперь отправляют в крупные перинатальные центры.Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих роддомов, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.В этой связи, как отмечают авторы инициативы, количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, значительно возрастает.
https://ria.ru/20220622/siroty-1797258504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, совет федерации рф, россия, дети, семья
Совфед разрешил регистрировать детей по месту жительства родителей
Совфед одобрил закон, разрешающий регистрировать детей по месту жительства родителей
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские сенаторы одобрили закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет.
В пояснительной записке отмечается, что в результате реформы системы родовспоможения в некоторых городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, а рожениц теперь отправляют в крупные перинатальные центры.
Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих роддомов, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.
В этой связи, как отмечают авторы инициативы, количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, значительно возрастает.