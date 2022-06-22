https://ria.ru/20220622/poezda-1797239768.html

Россия и Китай увеличат объемы передачи грузовых поездов

Россия и Китай увеличат объемы передачи грузовых поездов - РИА Новости, 22.06.2022

Россия и Китай увеличат объемы передачи грузовых поездов

РЖД и "Китайские железные дороги" намерены повысить координацию работы пограничных переходов и увеличить в текущем году ежедневную передачу грузовых поездов,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:32

2022-06-22T11:32

2022-06-22T12:07

россия

китай

ржд

монголия

экономика

олег белозеров

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. РЖД и "Китайские железные дороги" намерены повысить координацию работы пограничных переходов и увеличить в текущем году ежедневную передачу грузовых поездов, сообщает российская компания.Соответствующий вопрос в формате видеоконференции обсудили глава РЖД Олег Белозеров и председатель совета директоров государственной корпорации "Китайские железные дороги" Лу Дунфу. По словам Белозерова, которого цитирует пресс-служба РЖД, слаженная работа российских и китайских железных дорог является одной из главных составляющих успешного развития торгово-экономических отношений России и Китая, а также евроазиатских транспортных связей."Дальнейшему развитию таких связей, особенно сейчас, в условиях переориентации грузоперевозок с западного направления на восточное, по мнению глав железнодорожных компаний, будет способствовать увеличение эффективности трансграничных перевозок, в том числе повышение координации работы пограничных переходов и увеличение в 2022 году ежедневной передачи поездов", - говорится в релизе.Как отметил Белозеров, для РЖД развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай – Европа – одна из приоритетных задач. Важным условием для успешного развития транзитных перевозок среди прочего он назвал диверсификацию грузопотоков.В частности, Белозеров подчеркнул, что в прошлом году существенно возросли перевозки через восточные маршруты (Забайкальск, Гродеково) и центральный (через Монголию). При этом транзит через Монголию увеличился в три раза. Он также отметил, что компания работает над развитием транзитных перевозок из Вьетнама."Кроме того, Олег Белозеров и Лу Дунфу обсудили возможность сбалансированного развития приграничной железнодорожной инфраструктуры, для чего потребуется синхронизировать планы с обеих сторон для увеличения провозной и пропускной способностей пунктов пропуска", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20220614/amur-1795219785.html

https://ria.ru/20220531/fleksi-poezd-1792001736.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, ржд, монголия, экономика, олег белозеров