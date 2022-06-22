11:32 22.06.2022 (обновлено: 12:07 22.06.2022)
Россия и Китай увеличат объемы передачи грузовых поездов
Россия и Китай намерены увеличить объемы ежедневной передачи грузовых поездов
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. РЖД и "Китайские железные дороги" намерены повысить координацию работы пограничных переходов и увеличить в текущем году ежедневную передачу грузовых поездов, сообщает российская компания.
Соответствующий вопрос в формате видеоконференции обсудили глава РЖД Олег Белозеров и председатель совета директоров государственной корпорации "Китайские железные дороги" Лу Дунфу. По словам Белозерова, которого цитирует пресс-служба РЖД, слаженная работа российских и китайских железных дорог является одной из главных составляющих успешного развития торгово-экономических отношений России и Китая, а также евроазиатских транспортных связей.
"Дальнейшему развитию таких связей, особенно сейчас, в условиях переориентации грузоперевозок с западного направления на восточное, по мнению глав железнодорожных компаний, будет способствовать увеличение эффективности трансграничных перевозок, в том числе повышение координации работы пограничных переходов и увеличение в 2022 году ежедневной передачи поездов", - говорится в релизе.
Как отметил Белозеров, для РЖД развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай – Европа – одна из приоритетных задач. Важным условием для успешного развития транзитных перевозок среди прочего он назвал диверсификацию грузопотоков.
В частности, Белозеров подчеркнул, что в прошлом году существенно возросли перевозки через восточные маршруты (Забайкальск, Гродеково) и центральный (через Монголию). При этом транзит через Монголию увеличился в три раза. Он также отметил, что компания работает над развитием транзитных перевозок из Вьетнама.
"Кроме того, Олег Белозеров и Лу Дунфу обсудили возможность сбалансированного развития приграничной железнодорожной инфраструктуры, для чего потребуется синхронизировать планы с обеих сторон для увеличения провозной и пропускной способностей пунктов пропуска", - говорится в релизе.