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В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022
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В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби
В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022
В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби
Мемориальная часовня в память о воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, и о тружениках тыла открылась в пензенском сквере... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:57
2022-06-22T20:57
общество
александр невский
россия
пенза
украина
великая отечественная война (1941-1945)
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ПЕНЗА, 22 июн - РИА Новости. Мемориальная часовня в память о воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, и о тружениках тыла открылась в пензенском сквере "Журавли" в среду, в День памяти и скорби, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом."Еще одним памятником бессмертному подвигу советского народа, отстоявшего мир на Земле, стала часовня-ротонда. Как и было обещано, мы открыли ее сегодня в сквере "Журавли", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он опубликовал видео с кадрами открытия мемориала-часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, чин освящения провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.Как поясняла пресс-служба правительства региона, Пенза стала первым в России Городом трудовой доблести, в котором открылся мемориал "Часовые памяти"."Наши деды и отцы прошли через всю Европу, освободили ее от фашизма, взяли Берлин. Сегодня очень важно, что мы открываем такие памятники. В наше очень непростое время, когда идет специальная военная операция на Украине, когда мы опять вынуждены противостоять помощи практически всего Европейского союза, которая оказывается неонацистской Украине.., очень важно помнить о подвиге наших дедов и отцов. И пусть сегодняшнее мероприятие, эта часовня навсегда станет памятью подвигу, который совершили наши предки. Этого забывать нельзя", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.До этого с 2009 года в рамках реализации всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" было воздвигнуто 14 таких мемориалов, в том числе в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской областях, городах-героях Волгограде, Севастополе, городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске.
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общество, александр невский, россия, пенза, украина, великая отечественная война (1941-1945)
20:57 22.06.2022
 
В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби

Губернатор Мельниченко: в Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби

© Фото : официальный сайт Администрации города ПензыОткрытие мемориала "Часовые памяти" в Пензе
Открытие мемориала Часовые памяти в Пензе - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : официальный сайт Администрации города Пензы
Открытие мемориала "Часовые памяти" в Пензе. Архивное фото
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ПЕНЗА, 22 июн - РИА Новости. Мемориальная часовня в память о воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, и о тружениках тыла открылась в пензенском сквере "Журавли" в среду, в День памяти и скорби, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
"Еще одним памятником бессмертному подвигу советского народа, отстоявшего мир на Земле, стала часовня-ротонда. Как и было обещано, мы открыли ее сегодня в сквере "Журавли", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он опубликовал видео с кадрами открытия мемориала-часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, чин освящения провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Как поясняла пресс-служба правительства региона, Пенза стала первым в России Городом трудовой доблести, в котором открылся мемориал "Часовые памяти".
"Наши деды и отцы прошли через всю Европу, освободили ее от фашизма, взяли Берлин. Сегодня очень важно, что мы открываем такие памятники. В наше очень непростое время, когда идет специальная военная операция на Украине, когда мы опять вынуждены противостоять помощи практически всего Европейского союза, которая оказывается неонацистской Украине.., очень важно помнить о подвиге наших дедов и отцов. И пусть сегодняшнее мероприятие, эта часовня навсегда станет памятью подвигу, который совершили наши предки. Этого забывать нельзя", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
До этого с 2009 года в рамках реализации всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" было воздвигнуто 14 таких мемориалов, в том числе в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской областях, городах-героях Волгограде, Севастополе, городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 03:05
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
 
ОбществоАлександр НевскийРоссияПензаУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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