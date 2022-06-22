https://ria.ru/20220622/penza-1797424562.html

В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби

В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022

В Пензе открыли мемориал-часовню в День памяти и скорби

Мемориальная часовня в память о воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, и о тружениках тыла открылась в пензенском сквере... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T20:57

2022-06-22T20:57

2022-06-22T20:57

общество

александр невский

россия

пенза

украина

великая отечественная война (1941-1945)

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ПЕНЗА, 22 июн - РИА Новости. Мемориальная часовня в память о воинах, павших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, и о тружениках тыла открылась в пензенском сквере "Журавли" в среду, в День памяти и скорби, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом."Еще одним памятником бессмертному подвигу советского народа, отстоявшего мир на Земле, стала часовня-ротонда. Как и было обещано, мы открыли ее сегодня в сквере "Журавли", - написал Мельниченко в Telegram-канале.Он опубликовал видео с кадрами открытия мемориала-часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, чин освящения провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.Как поясняла пресс-служба правительства региона, Пенза стала первым в России Городом трудовой доблести, в котором открылся мемориал "Часовые памяти"."Наши деды и отцы прошли через всю Европу, освободили ее от фашизма, взяли Берлин. Сегодня очень важно, что мы открываем такие памятники. В наше очень непростое время, когда идет специальная военная операция на Украине, когда мы опять вынуждены противостоять помощи практически всего Европейского союза, которая оказывается неонацистской Украине.., очень важно помнить о подвиге наших дедов и отцов. И пусть сегодняшнее мероприятие, эта часовня навсегда станет памятью подвигу, который совершили наши предки. Этого забывать нельзя", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.До этого с 2009 года в рамках реализации всероссийской благотворительной программы "Молчаливое эхо войны" было воздвигнуто 14 таких мемориалов, в том числе в Псковской, Смоленской, Ленинградской, Калининградской областях, городах-героях Волгограде, Севастополе, городах воинской славы Волоколамске и Хабаровске.

https://ria.ru/20220622/skorb-1796739085.html

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общество, александр невский, россия, пенза, украина, великая отечественная война (1941-1945)