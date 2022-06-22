https://ria.ru/20220622/pamyat-1797334106.html
Мишустин призвал хранить память о поколении, победившем фашизм
Мишустин призвал хранить память о поколении, победившем фашизм - РИА Новости, 22.06.2022
Мишустин призвал хранить память о поколении, победившем фашизм
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил благодарность поколению, которое победило фашизм, и подчеркнул важность того, чтобы память о них хранилась РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:33
2022-06-22T15:33
2022-06-22T15:44
общество
великая отечественная война (1941-1945)
михаил мишустин
россия
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил благодарность поколению, которое победило фашизм, и подчеркнул важность того, чтобы память о них хранилась в каждой семье.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом."Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война. Это День памяти и скорби. Война унесла десятки миллионов жизней. В тылу и на фронтах люди сражались, чтобы отстоять независимость нашей страны. Мы благодарны поколению, которое победило фашизм, дало нам будущее. Важно, чтобы память об этих героях и дальше бережно хранилась в каждой российской семье", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Предлагаю отдать дань уважения всем участникам событий тех лет, их стойкости, их мужеству. Объявляю минуту молчания", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, великая отечественная война (1941-1945), михаил мишустин, россия, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
15:33 22.06.2022 (обновлено: 15:44 22.06.2022)
Мишустин призвал хранить память о поколении, победившем фашизм
Мишустин: важно, чтобы память о поколении, победившем фашизм, хранилась в каждой семье
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил благодарность поколению, которое победило фашизм, и подчеркнул важность того, чтобы память о них хранилась в каждой семье.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ
был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
"Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война. Это День памяти и скорби. Война унесла десятки миллионов жизней. В тылу и на фронтах люди сражались, чтобы отстоять независимость нашей страны. Мы благодарны поколению, которое победило фашизм, дало нам будущее. Важно, чтобы память об этих героях и дальше бережно хранилась в каждой российской семье", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
"Предлагаю отдать дань уважения всем участникам событий тех лет, их стойкости, их мужеству. Объявляю минуту молчания", - добавил он.