https://ria.ru/20220622/pamyat-1797334106.html

Мишустин призвал хранить память о поколении, победившем фашизм

Мишустин призвал хранить память о поколении, победившем фашизм - РИА Новости, 22.06.2022

Мишустин призвал хранить память о поколении, победившем фашизм

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил благодарность поколению, которое победило фашизм, и подчеркнул важность того, чтобы память о них хранилась РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T15:33

2022-06-22T15:33

2022-06-22T15:44

общество

великая отечественная война (1941-1945)

михаил мишустин

россия

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил благодарность поколению, которое победило фашизм, и подчеркнул важность того, чтобы память о них хранилась в каждой семье.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом."Восемьдесят один год назад началась Великая Отечественная война. Это День памяти и скорби. Война унесла десятки миллионов жизней. В тылу и на фронтах люди сражались, чтобы отстоять независимость нашей страны. Мы благодарны поколению, которое победило фашизм, дало нам будущее. Важно, чтобы память об этих героях и дальше бережно хранилась в каждой российской семье", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Предлагаю отдать дань уважения всем участникам событий тех лет, их стойкости, их мужеству. Объявляю минуту молчания", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, великая отечественная война (1941-1945), михаил мишустин, россия, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны