Путин не будет выступать с речью в День памяти и скорби

Песков: Путин не планирует выступать с речами или заявлениями в День памяти и скорби
На Крымской набережной в Москве в канун 22 июня стартовала акция "Линия памяти".
На Крымской набережной в Москве в канун 22 июня стартовала акция "Линия памяти".
В память о жертвах фашизма волонтеры зажгли 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны.
В память о жертвах фашизма волонтеры зажгли 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны.
Акция "Свеча памяти" по традиции состоялась в Музее Победы. На фасаде здания создали грандиозную световую инсталляцию.
Акция "Свеча памяти" по традиции состоялась в Музее Победы. На фасаде здания создали грандиозную световую инсталляцию.
Ровно в полночь участники акции в Музее Победы почтили память погибших минутой молчания, а затем от Огня памяти и славы зажгли 1418 свечей.
Ровно в полночь участники акции в Музее Победы почтили память погибших минутой молчания, а затем от Огня памяти и славы зажгли 1418 свечей.
Общественное движение "Донецкая Республика" в рамках проекта "Эхо времен" организовало 22 июня митинг на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".
Общественное движение "Донецкая Республика" в рамках проекта "Эхо времен" организовало 22 июня митинг на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".
В памятных мероприятиях приняли участие несколько сотен человек.
В памятных мероприятиях приняли участие несколько сотен человек.
Участники патриотической акции на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".
Участники патриотической акции на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".
На главной высоте России, Мамаевом кургане, провели акцию "Завтра была война".
На главной высоте России, Мамаевом кургане, провели акцию "Завтра была война".
Участники акции "Завтра была война" зажгли свечи на площади Героев и возложили живые цветы.
Участники акции "Завтра была война" зажгли свечи на площади Героев и возложили живые цветы.
У Брестской крепости выстроился "Боевой расчет". В руках у курсантов были портреты погибших в первых боях Великой Отечественной защитников Белорусского пограничного округа.
У Брестской крепости выстроился "Боевой расчет". В руках у курсантов были портреты погибших в первых боях Великой Отечественной защитников Белорусского пограничного округа.
Участники акции "Боевой расчет" у Тереспольских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
Участники акции "Боевой расчет" у Тереспольских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".
На Крымской набережной в Москве в канун 22 июня стартовала акция "Линия памяти".
В память о жертвах фашизма волонтеры зажгли 1418 свечей, по одной на каждый день Великой Отечественной войны.
Акция "Свеча памяти" по традиции состоялась в Музее Победы. На фасаде здания создали грандиозную световую инсталляцию.
Ровно в полночь участники акции в Музее Победы почтили память погибших минутой молчания, а затем от Огня памяти и славы зажгли 1418 свечей.
Общественное движение "Донецкая Республика" в рамках проекта "Эхо времен" организовало 22 июня митинг на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".
В памятных мероприятиях приняли участие несколько сотен человек.
Участники патриотической акции на территории мемориального комплекса "Саур-Могила".
На главной высоте России, Мамаевом кургане, провели акцию "Завтра была война".
Участники акции "Завтра была война" зажгли свечи на площади Героев и возложили живые цветы.
У Брестской крепости выстроился "Боевой расчет". В руках у курсантов были портреты погибших в первых боях Великой Отечественной защитников Белорусского пограничного округа.
Участники акции "Боевой расчет" у Тереспольских ворот мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".