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Путин не будет выступать с речью в День памяти и скорби

Путин не будет выступать с речью в День памяти и скорби - РИА Новости, 22.06.2022

Путин не будет выступать с речью в День памяти и скорби

Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с какой-либо речью или заявлением в День памяти и скорби в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:06

2022-06-22T13:06

2022-06-22T13:34

общество

москва

россия

владимир путин

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует выступать с какой-либо речью или заявлением в День памяти и скорби в среду, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин 22 июня в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.На вопрос журналистов, ожидается ли какая-то речь или заявление президента в память о Дне памяти и скорби, Песков сказал: "Нет".Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

москва

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, россия, владимир путин, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны