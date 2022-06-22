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В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания

В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания - РИА Новости, 22.06.2022

В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания

В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке прошла общероссийская минута молчания, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:23

2022-06-22T12:23

2022-06-22T12:23

россия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

вооруженные силы рф

вика цыганова

ольга кормухина

юта

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке прошла общероссийская минута молчания, сообщили журналистам в Минобороны."В День памяти и скорби на территории Главного храма ВС РФ в 12.15 состоялась общероссийская минута молчания. После военнослужащие, члены общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации и юнармейцы возложили цветы к памятнику "Матерям победителей", - рассказали в военном ведомстве.Сегодня на соборной площади храма проходят мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби.С девяти утра здесь выступают артисты российской эстрады, актеры театра и кино, хоры, оркестры, творческие коллективы. Звучат памятные песни от Елены Максимовой, Вики Цыгановой, Юты, Ольги Кормухиной и других. Программа дня завершится музыкальным спектаклем "В сердце матери".Военнослужащие всех военных округов и флотов также приняли участие в памятных мероприятиях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы рф, вика цыганова, ольга кормухина, юта