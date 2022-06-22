В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания
В Главном храме Вооруженных сил России в Кубинке прошла общероссийская минута молчания
© Артем БуденныйСобор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот"
© Артем Буденный
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот". Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке прошла общероссийская минута молчания, сообщили журналистам в Минобороны.
"В День памяти и скорби на территории Главного храма ВС РФ в 12.15 состоялась общероссийская минута молчания. После военнослужащие, члены общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации и юнармейцы возложили цветы к памятнику "Матерям победителей", - рассказали в военном ведомстве.
Сегодня на соборной площади храма проходят мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби.
С девяти утра здесь выступают артисты российской эстрады, актеры театра и кино, хоры, оркестры, творческие коллективы. Звучат памятные песни от Елены Максимовой, Вики Цыгановой, Юты, Ольги Кормухиной и других. Программа дня завершится музыкальным спектаклем "В сердце матери".
Военнослужащие всех военных округов и флотов также приняли участие в памятных мероприятиях.