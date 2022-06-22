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В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания - РИА Новости, 22.06.2022
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В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания
В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания - РИА Новости, 22.06.2022
В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания
В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке прошла общероссийская минута молчания, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:23
2022-06-22T12:23
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
вооруженные силы рф
вика цыганова
ольга кормухина
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке прошла общероссийская минута молчания, сообщили журналистам в Минобороны."В День памяти и скорби на территории Главного храма ВС РФ в 12.15 состоялась общероссийская минута молчания. После военнослужащие, члены общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации и юнармейцы возложили цветы к памятнику "Матерям победителей", - рассказали в военном ведомстве.Сегодня на соборной площади храма проходят мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби.С девяти утра здесь выступают артисты российской эстрады, актеры театра и кино, хоры, оркестры, творческие коллективы. Звучат памятные песни от Елены Максимовой, Вики Цыгановой, Юты, Ольги Кормухиной и других. Программа дня завершится музыкальным спектаклем "В сердце матери".Военнослужащие всех военных округов и флотов также приняли участие в памятных мероприятиях.
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россия, общество, великая отечественная война (1941-1945), вооруженные силы рф, вика цыганова, ольга кормухина, юта
12:23 22.06.2022
 
В Главном храме Вооруженных сил прошла общероссийская минута молчания

В Главном храме Вооруженных сил России в Кубинке прошла общероссийская минута молчания

© Артем БуденныйСобор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот"
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк Патриот
© Артем Буденный
Собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил РФ. Подмосковье, парк "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке прошла общероссийская минута молчания, сообщили журналистам в Минобороны.
"В День памяти и скорби на территории Главного храма ВС РФ в 12.15 состоялась общероссийская минута молчания. После военнослужащие, члены общественного совета при министерстве обороны Российской Федерации и юнармейцы возложили цветы к памятнику "Матерям победителей", - рассказали в военном ведомстве.
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:44
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти РоссииВ этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
Сегодня на соборной площади храма проходят мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби.
С девяти утра здесь выступают артисты российской эстрады, актеры театра и кино, хоры, оркестры, творческие коллективы. Звучат памятные песни от Елены Максимовой, Вики Цыгановой, Юты, Ольги Кормухиной и других. Программа дня завершится музыкальным спектаклем "В сердце матери".
Военнослужащие всех военных округов и флотов также приняли участие в памятных мероприятиях.
 
РоссияОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Вооруженные силы РФВика ЦыгановаОльга КормухинаЮта
 
 
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