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Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2022
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Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне
Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2022
Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне
Не допускать искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне и передавать память об этих событиях из поколения в поколение является священным долгом РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:50
2022-06-22T11:50
россия
общество
великая отечественная война (1941-1945)
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Не допускать искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне и передавать память об этих событиях из поколения в поколение является священным долгом и важнейшей задачей образования, заявил в годовщину начала войны министр просвещения Сергей Кравцов."Мы всегда будем помнить о том, кто встал на защиту Отечества и освободил мир от нацизма. Наш священный долг – передавать память об этих событиях из поколения в поколение, не допускать искажения исторических фактов. Это важнейшая задача нашего образования, и мы продолжим уделять ей особое, пристальное внимание. Делать всё, чтобы дети с ранних лет воспитывались в духе любви и глубочайшего уважения к своей Родине", - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения России.Министр подчеркнул, что не могут быть забыты великий подвиг советского народа и беспримерное мужество наших предков, которые сокрушили врага.
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россия, общество, великая отечественная война (1941-1945), сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
11:50 22.06.2022
 
Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне

Глава Минпросвещения Кравцов призвал передавать память о Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники акции "Свеча памяти" на Монументе Славы в Новосибирске
Участники акции Свеча памяти на Монументе Славы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники акции "Свеча памяти" на Монументе Славы в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Не допускать искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне и передавать память об этих событиях из поколения в поколение является священным долгом и важнейшей задачей образования, заявил в годовщину начала войны министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы всегда будем помнить о том, кто встал на защиту Отечества и освободил мир от нацизма. Наш священный долг – передавать память об этих событиях из поколения в поколение, не допускать искажения исторических фактов. Это важнейшая задача нашего образования, и мы продолжим уделять ей особое, пристальное внимание. Делать всё, чтобы дети с ранних лет воспитывались в духе любви и глубочайшего уважения к своей Родине", - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения России.
Министр подчеркнул, что не могут быть забыты великий подвиг советского народа и беспримерное мужество наших предков, которые сокрушили врага.
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 10:44
1418 дней войны, которые навсегда останутся в памяти РоссииВ этот день 81 год назад немецкие войска напали на СССР. Во время кровопролитной войны, длившейся 1418 дней, погибли почти 30 миллионов человек.
 
РоссияОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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