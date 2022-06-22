https://ria.ru/20220622/pamyat-1797246311.html

Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне

Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 22.06.2022

Кравцов призвал не допускать искажения фактов о Великой Отечественной войне

Не допускать искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне и передавать память об этих событиях из поколения в поколение является священным долгом РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:50

2022-06-22T11:50

2022-06-22T11:50

россия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Не допускать искажения исторических фактов о Великой Отечественной войне и передавать память об этих событиях из поколения в поколение является священным долгом и важнейшей задачей образования, заявил в годовщину начала войны министр просвещения Сергей Кравцов."Мы всегда будем помнить о том, кто встал на защиту Отечества и освободил мир от нацизма. Наш священный долг – передавать память об этих событиях из поколения в поколение, не допускать искажения исторических фактов. Это важнейшая задача нашего образования, и мы продолжим уделять ей особое, пристальное внимание. Делать всё, чтобы дети с ранних лет воспитывались в духе любви и глубочайшего уважения к своей Родине", - приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения России.Министр подчеркнул, что не могут быть забыты великий подвиг советского народа и беспримерное мужество наших предков, которые сокрушили врага.

https://ria.ru/20220622/vov-1797222639.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, общество, великая отечественная война (1941-1945), сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)