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Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти"

Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2022

Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти"

Представители посольства России в Индии, сотрудники Русского дома в Нью-Дели и индийские студенты приняли участие в мемориальной акции "Свеча памяти" в здании... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:10

2022-06-22T10:10

2022-06-22T10:10

в мире

индия

нью-дели

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Представители посольства России в Индии, сотрудники Русского дома в Нью-Дели и индийские студенты приняли участие в мемориальной акции "Свеча памяти" в здании Русского дома в столице Индии.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.Участники акции в Нью-Дели зажгли 22 свечи и выложили ранголи – узор различных цветов."В этот день мы собрались отдать дань памяти 27 миллионам человек, которые стали жертвами Великой Отечественной войны, зажечь по одной свече в память о каждом погибшем – на это нацелена всероссийская акция, а мы являемся ее частью", - сказал РИА Новости и.о руководителя Русского дома в Нью-Дели Сергей Королев.Он отметил, что нацизм в 1945 году не был побежден окончательно."День память и скорби – печальный день, это не День победы. К сожалению, приходится констатировать, что даже сейчас, спустя 81 год, мы фиксируем в международной обстановке признаки того, что происходило тогда – мы видим расширение западного военного блока, подход к российским границам. Фактически мы наблюдаем нацистский режим на нашей границе, в соседнем государстве. Мы снова становимся вынуждены прибегать к использованию силы для урегулирования ситуации. И не очень здорово, что в этом мире для того, чтобы обеспечить мир, нам приходится сражаться", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/skorb-1796739085.html

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Екатерина Зайцева

в мире, индия, нью-дели, россия, великая отечественная война (1941-1945)