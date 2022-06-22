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Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2022
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Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти"
Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти" - РИА Новости, 22.06.2022
Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти"
Представители посольства России в Индии, сотрудники Русского дома в Нью-Дели и индийские студенты приняли участие в мемориальной акции "Свеча памяти" в здании... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:10
2022-06-22T10:10
в мире
индия
нью-дели
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Представители посольства России в Индии, сотрудники Русского дома в Нью-Дели и индийские студенты приняли участие в мемориальной акции "Свеча памяти" в здании Русского дома в столице Индии.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.Участники акции в Нью-Дели зажгли 22 свечи и выложили ранголи – узор различных цветов."В этот день мы собрались отдать дань памяти 27 миллионам человек, которые стали жертвами Великой Отечественной войны, зажечь по одной свече в память о каждом погибшем – на это нацелена всероссийская акция, а мы являемся ее частью", - сказал РИА Новости и.о руководителя Русского дома в Нью-Дели Сергей Королев.Он отметил, что нацизм в 1945 году не был побежден окончательно."День память и скорби – печальный день, это не День победы. К сожалению, приходится констатировать, что даже сейчас, спустя 81 год, мы фиксируем в международной обстановке признаки того, что происходило тогда – мы видим расширение западного военного блока, подход к российским границам. Фактически мы наблюдаем нацистский режим на нашей границе, в соседнем государстве. Мы снова становимся вынуждены прибегать к использованию силы для урегулирования ситуации. И не очень здорово, что в этом мире для того, чтобы обеспечить мир, нам приходится сражаться", - добавил он.
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в мире, индия, нью-дели, россия, великая отечественная война (1941-1945)
10:10 22.06.2022
 
Русский дом в Нью-Дели присоединился к акции "Свеча памяти"

Активисты приняли участие в мемориальной акции "Свеча памяти" в "Русском доме" в Нью-Дели

© РИА Новости / Павел БедняковУчастник акции "Свеча памяти" держит свечу
Участник акции Свеча памяти держит свечу - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Участник акции "Свеча памяти" держит свечу. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июн – РИА Новости. Представители посольства России в Индии, сотрудники Русского дома в Нью-Дели и индийские студенты приняли участие в мемориальной акции "Свеча памяти" в здании Русского дома в столице Индии.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. В 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета РФ был учрежден День памяти защитников Отечества, от которого берет начало эта важная для современной России дата: в этот день вспоминают всех, кто пал в самой кровопролитной в мировой истории войне с фашизмом.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 03:05
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Участники акции в Нью-Дели зажгли 22 свечи и выложили ранголи – узор различных цветов.
"В этот день мы собрались отдать дань памяти 27 миллионам человек, которые стали жертвами Великой Отечественной войны, зажечь по одной свече в память о каждом погибшем – на это нацелена всероссийская акция, а мы являемся ее частью", - сказал РИА Новости и.о руководителя Русского дома в Нью-Дели Сергей Королев.
Он отметил, что нацизм в 1945 году не был побежден окончательно.
"День память и скорби – печальный день, это не День победы. К сожалению, приходится констатировать, что даже сейчас, спустя 81 год, мы фиксируем в международной обстановке признаки того, что происходило тогда – мы видим расширение западного военного блока, подход к российским границам. Фактически мы наблюдаем нацистский режим на нашей границе, в соседнем государстве. Мы снова становимся вынуждены прибегать к использованию силы для урегулирования ситуации. И не очень здорово, что в этом мире для того, чтобы обеспечить мир, нам приходится сражаться", - добавил он.
Надпись Помним 22.06.1941 из 10 тысяч зажженных свечей в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 22:48
В Мариуполе активисты создали 160-метровую надпись "Помним 22.06.1941"
 
В миреИндияНью-ДелиРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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