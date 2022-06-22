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В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны - РИА Новости, 22.06.2022
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В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны
В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны - РИА Новости, 22.06.2022
В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны
Памятная церемония проходит в Японии у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:17
2022-06-22T09:17
в мире
япония
ссср
рихард зорге
германия
великая отечественная война (1941-1945)
михаил галузин
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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Памятная церемония проходит в Японии у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Церемония, в которой участвуют посол РФ в Японии Михаил Галузин, сотрудники посольства, торгпредства и военного атташата, организована на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио, где находится могила Зорге.Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку нацистов в посольстве Германии в Японии.Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело". Пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он просил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
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в мире, япония, ссср, рихард зорге, германия, великая отечественная война (1941-1945), михаил галузин
09:17 22.06.2022
 
В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны

В Японии у могилы Зорге проходит церемония в память о начале Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Ксения НакаМогила Рихарда Зорге в Японии
Могила Рихарда Зорге в Японии - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Ксения Нака
Могила Рихарда Зорге в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Памятная церемония проходит в Японии у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония, в которой участвуют посол РФ в Японии Михаил Галузин, сотрудники посольства, торгпредства и военного атташата, организована на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио, где находится могила Зорге.
Зрители на мероприятии, посвященном Дню памяти и скорби о погибших в Великой Отечественной войне в Бресте - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
03:05
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку нацистов в посольстве Германии в Японии.
Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.
Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело". Пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он просил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
15 мая, 08:03
Во Владивостоке задержали женщину, облившую краской памятник Зорге
 
В миреЯпонияСССРРихард ЗоргеГерманияВеликая Отечественная война (1941-1945)Михаил Галузин
 
 
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