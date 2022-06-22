https://ria.ru/20220622/pamyat-1797205771.html

В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны

В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны - РИА Новости, 22.06.2022

В Японии у могилы Зорге проходит памятная акция в годовщину начала войны

Памятная церемония проходит в Японии у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:17

2022-06-22T09:17

2022-06-22T09:17

в мире

япония

ссср

рихард зорге

германия

великая отечественная война (1941-1945)

михаил галузин

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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Памятная церемония проходит в Японии у могилы легендарного разведчика Рихарда Зорге в годовщину начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Церемония, в которой участвуют посол РФ в Японии Михаил Галузин, сотрудники посольства, торгпредства и военного атташата, организована на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио, где находится могила Зорге.Советский разведчик Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку нацистов в посольстве Германии в Японии.Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, это позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что "это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело". Пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он просил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

https://ria.ru/20220622/skorb-1796739085.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, ссср, рихард зорге, германия, великая отечественная война (1941-1945), михаил галузин