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Белоруссия и Россия едины в сохранении памяти о войне, заявил Мезенцев

Белоруссия и Россия едины в сохранении памяти о войне, заявил Мезенцев - РИА Новости, 22.06.2022

Белоруссия и Россия едины в сохранении памяти о войне, заявил Мезенцев

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что народы двух стран имеют единые позиции в вопросе о необходимости РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:12

2022-06-22T09:12

2022-06-22T09:12

в мире

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 22 июн - РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что народы двух стран имеют единые позиции в вопросе о необходимости сохранять историческую память о Великой Отечественной войне.Мезенцев сделал заявление в ходе участия в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной войны, в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"."Сегодня здесь, на земле легендарной Брестской крепости, тысячи людей. Они пришли не потому, что кто-то сказал им прийти. Они просто не могли не быть здесь вместе с нами в 4 часа утра, в 81-ю годовщину начала великой войны и великой битвы за сохранение единого Отечества. То, что в Год исторической памяти позиции белорусского и российского руководства, миллионов россиян и белорусов едины в желании помнить - это особо важно. Тем более важно для молодых людей", - приводит слова Мезенцева агентство Sputnik Беларусь.Он отметил, что памятные мероприятия в эти дни проходят и в Белоруссии, и в России. "Преклоняя головы перед памятью защитников Отечества, мы не можем не говорить о дне нынешнем, вглядываясь в день завтрашний. Это сверка наших позиций. И очень важно, чтобы молодые люди, с которыми мы говорим об этом, были честны в своих поступках, сверяя и задавая себе вопрос: как бы они поступили, приди на их землю беда, как 81 год назад. Мы ощущаем нашу сплоченность. Это дорого, и это важно сохранить и сохранять", - подчеркнул госсекретарь Союзного государства.В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" ранним утром состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, и военно-историческая реконструкция. В мероприятиях приняли участие представители органов госуправления, Союзного государства, парламентского собрания Союза Белоруссии и России, дипломатических миссий, делегации российских регионов, общественных движений и организаций, участники патриотических акций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220621/brest-1797076269.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев, великая отечественная война (1941-1945)