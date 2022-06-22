Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами

"Внимание последнего времени общественности и правительства к заслугам старообрядцев не случайно. Понимая заслугу старообрядцев – а заслуга и промышленников, и коллекционеров действительно великая, и в промышленности, и в искусстве они все делали для России – слава Богу, Россия сейчас возвращается к духовным истокам, которые сохранили старообрядцы. Надо понимать, что под словом "сохранили" – подвиг: сохранить можно в запасниках, в сундуках, но они сохранили это ценой собственной жизни", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".