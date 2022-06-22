Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами
© Фото : Русская Православная Старообрядческая ЦерковьЕпархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
Епархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия возвращается к духовным основам, которые сохранили старооборядцы, в том числе – ценой своей жизни, заявил глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
"Внимание последнего времени общественности и правительства к заслугам старообрядцев не случайно. Понимая заслугу старообрядцев – а заслуга и промышленников, и коллекционеров действительно великая, и в промышленности, и в искусстве они все делали для России – слава Богу, Россия сейчас возвращается к духовным истокам, которые сохранили старообрядцы. Надо понимать, что под словом "сохранили" – подвиг: сохранить можно в запасниках, в сундуках, но они сохранили это ценой собственной жизни", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон.
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