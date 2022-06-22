Рейтинг@Mail.ru
Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/osnovy-1797362104.html
Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами
Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами - РИА Новости, 22.06.2022
Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами
Россия возвращается к духовным основам, которые сохранили старооборядцы, в том числе – ценой своей жизни, заявил глава Русской православной старообрядческой... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:59
2022-06-22T16:59
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
государственный институт искусствознания
музей русской иконы
религия
культура
миа "россия сегодня"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797365594_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_14954e31de7fa3dfa4d9b7bd03ee66a2.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия возвращается к духовным основам, которые сохранили старооборядцы, в том числе – ценой своей жизни, заявил глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон.
https://ria.ru/20210917/staroobryadtsy-1750623875.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797365594_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_9396bfadc869383e7f53f40873658e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная старообрядческая церковь (рпсц), митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), государственный институт искусствознания, музей русской иконы, религия, культура, миа "россия сегодня", россия
16:59 22.06.2022
 

Россия возвращается к духовным основам, сохраненным старообрядцами

© Фото : Русская Православная Старообрядческая ЦерковьЕпархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
Епархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Русская Православная Старообрядческая Церковь
Епархиальный съезд Санкт-Петербургской и Тверской епархии под председательством митрополита Корнилия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия возвращается к духовным основам, которые сохранили старооборядцы, в том числе – ценой своей жизни, заявил глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).
"Внимание последнего времени общественности и правительства к заслугам старообрядцев не случайно. Понимая заслугу старообрядцев – а заслуга и промышленников, и коллекционеров действительно великая, и в промышленности, и в искусстве они все делали для России – слава Богу, Россия сейчас возвращается к духовным истокам, которые сохранили старообрядцы. Надо понимать, что под словом "сохранили" – подвиг: сохранить можно в запасниках, в сундуках, но они сохранили это ценой собственной жизни", – сказал митрополит на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Конференция была посвящена выставке "Россия в ее иконе. Неизвестные произведения XV – начала XX века из собрания Игоря Сысолятина", которая откроется 25 июня в Музее русской иконы и продлится до 1 октября. На пресс-конференции доцент кафедры истории отечественного искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник сектора древнерусского искусства Государственного института искусствознания и куратор выставки Александр Преображенский рассказал, что в собрание выставки вошло около 320 икон.
Митрополит Московский и всея Руси Корнилий во время празднования Рождества Христова в храме Рогожской старообрядческой слободы в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября 2021, 22:36
Старообрядцы восстановят богословский институт в Москве
 
Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)митрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ)Государственный институт искусствознанияМузей русской иконыРелигияКультураМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала