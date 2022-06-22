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Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине

Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине - РИА Новости, 22.06.2022

Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T22:58

2022-06-22T22:58

2022-06-22T22:59

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

донбасс

рамзан кадыров

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ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине."В среду мне выпала почетная миссия наградить государственными наградами сотрудников МВД по Чеченской республике, отличившихся в ходе выполнения специальных задач по денацификации Украины. В соответствии с указом президента России восемь чеченских полицейских награждены орденами Мужества посмертно", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Он сообщил, что вместе с начальником ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным передал награды родственникам правоохранителей, а также присвоил всем восьмерым ордена Кадырова.Кроме того, в ходе торжественного мероприятия были отмечены орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени трое сотрудников МВД по Чечне, четверо удостоились медалей "За отвагу" и трое "За отличие в охране общественного порядка"."Я выразил искренние слова соболезнования родственникам восьмерых правоохранителей, которые отдали свои жизни в бою против украинских сатанистов и националистов", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров