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Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине - РИА Новости, 22.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220622/ordena-1797440083.html
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине - РИА Новости, 22.06.2022
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:58
2022-06-22T22:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
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ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине."В среду мне выпала почетная миссия наградить государственными наградами сотрудников МВД по Чеченской республике, отличившихся в ходе выполнения специальных задач по денацификации Украины. В соответствии с указом президента России восемь чеченских полицейских награждены орденами Мужества посмертно", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Он сообщил, что вместе с начальником ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным передал награды родственникам правоохранителей, а также присвоил всем восьмерым ордена Кадырова.Кроме того, в ходе торжественного мероприятия были отмечены орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени трое сотрудников МВД по Чечне, четверо удостоились медалей "За отвагу" и трое "За отличие в охране общественного порядка"."Я выразил искренние слова соболезнования родственникам восьмерых правоохранителей, которые отдали свои жизни в бою против украинских сатанистов и националистов", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров
22:58 22.06.2022 (обновлено: 22:59 22.06.2022)
 
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине

Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников МВД, погибших в ходе спецоперации

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Орден Мужества. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.
"В среду мне выпала почетная миссия наградить государственными наградами сотрудников МВД по Чеченской республике, отличившихся в ходе выполнения специальных задач по денацификации Украины. В соответствии с указом президента России восемь чеченских полицейских награждены орденами Мужества посмертно", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что вместе с начальником ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным передал награды родственникам правоохранителей, а также присвоил всем восьмерым ордена Кадырова.
"Также в ходе мероприятия я вручил погоны генерал-майора полиции дорогому брату, заместителю министра внутренних дел по Чечне Аслану Ирасханову. Указ о присвоении специального звания подписан президентом России Владимиром Путиным", - отметил Кадыров.
Кроме того, в ходе торжественного мероприятия были отмечены орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени трое сотрудников МВД по Чечне, четверо удостоились медалей "За отвагу" и трое "За отличие в охране общественного порядка".
"Я выразил искренние слова соболезнования родственникам восьмерых правоохранителей, которые отдали свои жизни в бою против украинских сатанистов и националистов", - написал Кадыров.
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

Работа над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

Призывники идут мимо мурала с изображением российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Фрагмент мурала в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

Мурал в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассРамзан Кадыров
 
 
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