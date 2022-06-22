https://ria.ru/20220622/ordena-1797440083.html
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине - РИА Новости, 22.06.2022
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T22:58
2022-06-22T22:58
2022-06-22T22:59
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
донбасс
рамзан кадыров
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ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине."В среду мне выпала почетная миссия наградить государственными наградами сотрудников МВД по Чеченской республике, отличившихся в ходе выполнения специальных задач по денацификации Украины. В соответствии с указом президента России восемь чеченских полицейских награждены орденами Мужества посмертно", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.Он сообщил, что вместе с начальником ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным передал награды родственникам правоохранителей, а также присвоил всем восьмерым ордена Кадырова.Кроме того, в ходе торжественного мероприятия были отмечены орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени трое сотрудников МВД по Чечне, четверо удостоились медалей "За отвагу" и трое "За отличие в охране общественного порядка"."Я выразил искренние слова соболезнования родственникам восьмерых правоохранителей, которые отдали свои жизни в бою против украинских сатанистов и националистов", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, донбасс, рамзан кадыров
22:58 22.06.2022 (обновлено: 22:59 22.06.2022)
Кадыров передал ордена Мужества родным сотрудников МВД, погибших на Украине
Кадыров передал ордена Мужества семьям сотрудников МВД, погибших в ходе спецоперации
ПЯТИГОРСК, 22 июн - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров передал
ордена Мужества семьям сотрудников полиции, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.
"В среду мне выпала почетная миссия наградить государственными наградами сотрудников МВД по Чеченской республике, отличившихся в ходе выполнения специальных задач по денацификации Украины. В соответствии с указом президента России восемь чеченских полицейских награждены орденами Мужества посмертно", - написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что вместе с начальником ГУМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным передал награды родственникам правоохранителей, а также присвоил всем восьмерым ордена Кадырова.
"Также в ходе мероприятия я вручил погоны генерал-майора полиции дорогому брату, заместителю министра внутренних дел по Чечне Аслану Ирасханову. Указ о присвоении специального звания подписан президентом России Владимиром Путиным
", - отметил Кадыров.
Кроме того, в ходе торжественного мероприятия были отмечены орденами "За заслуги перед Отечеством" II степени трое сотрудников МВД по Чечне, четверо удостоились медалей "За отвагу" и трое "За отличие в охране общественного порядка".
"Я выразил искренние слова соболезнования родственникам восьмерых правоохранителей, которые отдали свои жизни в бою против украинских сатанистов и националистов", - написал Кадыров.
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
1 из 8
Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.
2 из 8
Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.
3 из 8
Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.
4 из 8
Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.
5 из 8
В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.
6 из 8
Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.
7 из 8
Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.
8 из 8
Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.
1 из 8
Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.
2 из 8
Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.
3 из 8
Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.
4 из 8
Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.
5 из 8
В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.
6 из 8
Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.
7 из 8
Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.
8 из 8
Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.