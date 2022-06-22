https://ria.ru/20220622/ogranichenie-1797203938.html
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня - РИА Новости, 22.06.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня
Режим ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центре России продлили до конца июня, говорится в сообщении Росавиация. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:03
2022-06-22T09:03
2022-06-22T09:26
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режим ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центре России продлили до конца июня, говорится в сообщении Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня", — указывается на сайте ведомства.Ограничения распространяются на воздушные гавани: Этот режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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09:03 22.06.2022 (обновлено: 09:26 22.06.2022)
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 30 июня