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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня - РИА Новости, 22.06.2022
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Туризм
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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня - РИА Новости, 22.06.2022
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня
Режим ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центре России продлили до конца июня, говорится в сообщении Росавиация. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:03
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режим ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центре России продлили до конца июня, говорится в сообщении Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня", — указывается на сайте ведомства.Ограничения распространяются на воздушные гавани: Этот режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия, анапа, белгород, новости - туризм, туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
09:03 22.06.2022 (обновлено: 09:26 22.06.2022)
 
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня

Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 30 июня

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режим ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центре России продлили до конца июня, говорится в сообщении Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня", — указывается на сайте ведомства.
Ограничения распространяются на воздушные гавани:
Этот режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Какие аэропорты закрыты - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 20:46Туризм
Ограничение на полеты: какие аэропорты закрыты в 2022 году на юге России
 
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