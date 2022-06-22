https://ria.ru/20220622/ogranichenie-1797203938.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня - РИА Новости, 22.06.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 30 июня

Режим ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центре России продлили до конца июня, говорится в сообщении Росавиация. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:03

2022-06-22T09:03

2022-06-22T09:26

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Режим ограничения на полеты в аэропорты на юге и в центре России продлили до конца июня, говорится в сообщении Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июня", — указывается на сайте ведомства.Ограничения распространяются на воздушные гавани: Этот режим действует с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220609/ogranicheniya-1794409675.html

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