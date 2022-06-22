https://ria.ru/20220622/obse-1797225200.html

В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ

В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ - РИА Новости, 22.06.2022

В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ

Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T10:39

2022-06-22T10:39

2022-06-22T11:55

в мире

россия

обсе

великобритания

владимир джабаров

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789834901_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4d1f633939ee3a64fecb99d0b7c4a075.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."С учётом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз наших парламентариям для участия в этом важнейшем мероприятии. К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну", - сказал Джабаров.Сессия ПА ОБСЕ пройдёт 2-6 июля в Бирмингеме."Исходя из того, что участие в ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ не представляется возможным, руководитель делегации Федерального собрания направил заявление руководству и всем членам ассамблеи заявление о том, что недопущение российской делегации к участию серьёзнейшим образом подрывает авторитет как самого мероприятия, так и всей организации, а все принятые в наше отсутствие решения сессии, включая итоговую декларацию, не будут признаваться нами легитимными", - сказал Джабаров на заседании."Участие в работе ПА ОБСЕ даёт возможность продвижения наших взглядов и подходов, и отказываться от этого только в угоду нашим врагам считаем нецелесообразным", - заявил он на заседании Совфеда. По словам сенатора, на данном этапе необходимо проявить "стратегическое терпение, настойчивость и хладнокровие". "А уже по итогам ежегодной сессии в Бирмингеме следует рассмотреть совместно с Госдумой и МИД России варианты наших дальнейших действий", - заявил он.Джабаров подчеркнул также, что действия Великобритании являются прямым и грубым нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ, принятой в 2016 году. Этот документ обязывает предоставлять в обязательном порядке государствами-участниками ОБСЕ беспрепятственный доступ всех членов ассамблеи, участвующих в любых официальных мероприятиях ОБСЕ, и выдавать им визы или разрешения, необходимые для въезда на территорию их стран как минимум на срок проведения мероприятий.

https://ria.ru/20220622/vizy-1797225760.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, обсе, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф