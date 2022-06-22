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В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ - РИА Новости, 22.06.2022
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В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ
В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ - РИА Новости, 22.06.2022
В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ
Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T10:39
2022-06-22T11:55
в мире
россия
обсе
великобритания
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров."С учётом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз наших парламентариям для участия в этом важнейшем мероприятии. К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну", - сказал Джабаров.Сессия ПА ОБСЕ пройдёт 2-6 июля в Бирмингеме."Исходя из того, что участие в ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ не представляется возможным, руководитель делегации Федерального собрания направил заявление руководству и всем членам ассамблеи заявление о том, что недопущение российской делегации к участию серьёзнейшим образом подрывает авторитет как самого мероприятия, так и всей организации, а все принятые в наше отсутствие решения сессии, включая итоговую декларацию, не будут признаваться нами легитимными", - сказал Джабаров на заседании."Участие в работе ПА ОБСЕ даёт возможность продвижения наших взглядов и подходов, и отказываться от этого только в угоду нашим врагам считаем нецелесообразным", - заявил он на заседании Совфеда. По словам сенатора, на данном этапе необходимо проявить "стратегическое терпение, настойчивость и хладнокровие". "А уже по итогам ежегодной сессии в Бирмингеме следует рассмотреть совместно с Госдумой и МИД России варианты наших дальнейших действий", - заявил он.Джабаров подчеркнул также, что действия Великобритании являются прямым и грубым нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ, принятой в 2016 году. Этот документ обязывает предоставлять в обязательном порядке государствами-участниками ОБСЕ беспрепятственный доступ всех членов ассамблеи, участвующих в любых официальных мероприятиях ОБСЕ, и выдавать им визы или разрешения, необходимые для въезда на территорию их стран как минимум на срок проведения мероприятий.
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в мире, россия, обсе, великобритания, владимир джабаров, совет федерации рф
10:39 22.06.2022 (обновлено: 11:55 22.06.2022)
 
В Совфеде высказались о нецелесообразности выхода России из ПА ОБСЕ

Сенатор Джабаров: Россия считает нецелесообразным выходить из ПА ОБСЕ

© AP Photo / Jean-Francois BadiasСотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге
Сотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Сотрудники Совета Европы снимают российский флаг со здания Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Великобритания отказала в визах членам российской делегации ПА ОБСЕ для участия в очередной сессии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"С учётом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках мы своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении британской стороной гарантий выдачи въездных виз наших парламентариям для участия в этом важнейшем мероприятии. К сожалению, нами получен по сути возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании не может выдать визы российской делегации, с какой бы целью они не посещали страну", - сказал Джабаров.
Сессия ПА ОБСЕ пройдёт 2-6 июля в Бирмингеме.
"Исходя из того, что участие в ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ не представляется возможным, руководитель делегации Федерального собрания направил заявление руководству и всем членам ассамблеи заявление о том, что недопущение российской делегации к участию серьёзнейшим образом подрывает авторитет как самого мероприятия, так и всей организации, а все принятые в наше отсутствие решения сессии, включая итоговую декларацию, не будут признаваться нами легитимными", - сказал Джабаров на заседании.
"Участие в работе ПА ОБСЕ даёт возможность продвижения наших взглядов и подходов, и отказываться от этого только в угоду нашим врагам считаем нецелесообразным", - заявил он на заседании Совфеда.
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По словам сенатора, на данном этапе необходимо проявить "стратегическое терпение, настойчивость и хладнокровие". "А уже по итогам ежегодной сессии в Бирмингеме следует рассмотреть совместно с Госдумой и МИД России варианты наших дальнейших действий", - заявил он.
Джабаров подчеркнул также, что действия Великобритании являются прямым и грубым нарушением Тбилисской декларации ПА ОБСЕ, принятой в 2016 году. Этот документ обязывает предоставлять в обязательном порядке государствами-участниками ОБСЕ беспрепятственный доступ всех членов ассамблеи, участвующих в любых официальных мероприятиях ОБСЕ, и выдавать им визы или разрешения, необходимые для въезда на территорию их стран как минимум на срок проведения мероприятий.
 
В миреРоссияОБСЕВеликобританияВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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