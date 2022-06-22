https://ria.ru/20220622/obschestvo-1797202295.html

В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки

В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 22.06.2022

В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки

Совет Федерации РФ рассмотрит 8 июля закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные должностными лицами, сообщил председатель комитета СФ по... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:44

2022-06-22T08:44

2022-06-22T08:52

общество

россия

совет федерации рф

пытки

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ рассмотрит 8 июля закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные должностными лицами, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.

https://ria.ru/20220618/pytki-1796366149.html

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общество, россия, совет федерации рф, пытки