https://ria.ru/20220622/obschestvo-1797202295.html
В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки
В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 22.06.2022
В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки
Совет Федерации РФ рассмотрит 8 июля закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные должностными лицами, сообщил председатель комитета СФ по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:44
2022-06-22T08:44
2022-06-22T08:52
общество
россия
совет федерации рф
пытки
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ рассмотрит 8 июля закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные должностными лицами, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.
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общество, россия, совет федерации рф, пытки
08:44 22.06.2022 (обновлено: 08:52 22.06.2022)
В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки
Сенатор Клишас: в СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки