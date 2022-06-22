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В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 22.06.2022
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В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки
В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки - РИА Новости, 22.06.2022
В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки
Совет Федерации РФ рассмотрит 8 июля закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные должностными лицами, сообщил председатель комитета СФ по... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:44
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общество
россия
совет федерации рф
пытки
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ рассмотрит 8 июля закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные должностными лицами, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.
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общество, россия, совет федерации рф, пытки
08:44 22.06.2022 (обновлено: 08:52 22.06.2022)
 
В СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки

Сенатор Клишас: в СФ восьмого июля рассмотрят закон об ужесточении наказания за пытки

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
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© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совет Федерации РФ рассмотрит 8 июля закон об ужесточении наказания за пытки, совершенные должностными лицами, сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Сегодня Госдума должна принять в третьем чтении поправки в закон, ужесточающий ответственность за пытки. Совфед рассмотрит его 8 июля", - написал Клишас в Telegram-канале.
Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 00:41
Комитет Госдумы одобрил принятие проекта об ужесточении наказания за пытки
 
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