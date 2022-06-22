https://ria.ru/20220622/oborona-1797329709.html
Шойгу встретится с белорусским министром обороны
Шойгу встретится с белорусским министром обороны - РИА Новости, 22.06.2022
Шойгу встретится с белорусским министром обороны
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 24 июня в Москве на полях заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ проведет встречу со своим... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:18
2022-06-22T15:18
2022-06-22T15:18
москва
россия
белоруссия
безопасность
сергей шойгу
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МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин 24 июня в Москве на полях заседания Совета министров обороны государств-участников СНГ проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко."Двадцать четвертого июня в Москве состоится СМО СНГ, в котором примет участие министр обороны Республики Беларусь Хренин. В рамках визита предусмотрена двусторонняя встреча с (главой – ред.) МО РФ Шойгу", - написал он в своем Twitter.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, белоруссия, безопасность, сергей шойгу
Шойгу встретится с белорусским министром обороны
Министры обороны России и Белоруссии Шойгу и Хренин встретятся 24 июня в Москве