Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными
Постпред при ЕС Чижов: шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО на саммите минимальны
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Во всяком случае совершенно очевидно, что на сегодняшний день, и это подтверждено публично, что шансы на прорыв в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите Североатлантического альянса минимальны",- сказал постпред в эфире телеканала "Россия -24".
Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.