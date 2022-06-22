https://ria.ru/20220622/nato-1797357643.html

Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными

Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными - РИА Новости, 22.06.2022

Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными

Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны, заявил постоянный представитель России при ЕС... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:34

2022-06-22T16:34

в мире

йенс столтенберг

саули ниинисте

финляндия

швеция

турция

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575602214_0:106:3098:1849_1920x0_80_0_0_dd5efdc555e4bccd3976b41da4360e08.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.

https://ria.ru/20220621/nato-1797179243.html

финляндия

швеция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, саули ниинисте, финляндия, швеция, турция, нато