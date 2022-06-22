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Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными - РИА Новости, 22.06.2022
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Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными
Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными - РИА Новости, 22.06.2022
Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными
Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны, заявил постоянный представитель России при ЕС... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T16:34
2022-06-22T16:34
в мире
йенс столтенберг
саули ниинисте
финляндия
швеция
турция
нато
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.
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в мире, йенс столтенберг, саули ниинисте, финляндия, швеция, турция, нато
16:34 22.06.2022
 
Чижов назвал шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО минимальными

Постпред при ЕС Чижов: шансы на принятие Финляндии и Швеции в НАТО на саммите минимальны

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе, чрезвычайный и полномочный посол РФ Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Шансы на прорыв в вопросе принятия Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите минимальны, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Во всяком случае совершенно очевидно, что на сегодняшний день, и это подтверждено публично, что шансы на прорыв в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в НАТО на предстоящем 28-30 июня саммите Североатлантического альянса минимальны",- сказал постпред в эфире телеканала "Россия -24".
Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.
Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 23:23
США хотели быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил госдеп
 
В миреЙенс СтолтенбергСаули НиинистеФинляндияШвецияТурцияНАТО
 
 
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