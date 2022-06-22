Несырьевой экспорт Москвы вырос на четверть до 33,5 млрд долларов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2021 году вырос на 25% и достиг 33,5 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 миллиарда долларов, что на 25 процентов превышает результат 2020 года. При этом 56,9% поставок – более чем на 19 миллиардов долларов – пришлось на рынки дружественных государств", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Как отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, около 81,7% от всего московского неэнергетического экспорта в дружественные страны пришлось на промышленную продукцию. Столичные производители активно поставляли за рубеж механическое оборудование и технику, электрические устройства и аппаратуру связи, мучные изделия, продукты питания и обувь.
"В прошлом году московские промышленные предприятия поставили в другие страны свою продукцию на 15,6 миллиарда долларов, из них 2,4 миллиарда пришлось на механическое оборудование и технику. Экспорт данной категории товаров увеличился почти на 48%. На 26,2% – почти до 1,6 миллиарда долларов – вырос объем поставок электрических устройств и аппаратуры связи", – уточнил Овчинский.
По данным подведомственного ДИПП Центра "Моспром", объем экспорта мучной продукции вырос за период на 30% до 219 миллионов долларов, поставки продуктов питания - на 20% до 166,4 миллиона долларов. Экспорт обуви вырос на 14,4%, превысив 152 миллиона долларов.