https://ria.ru/20220622/moskva-1797247963.html

Несырьевой экспорт Москвы вырос на четверть до 33,5 млрд долларов

Несырьевой экспорт Москвы вырос на четверть до 33,5 млрд долларов - РИА Новости, 22.06.2022

Несырьевой экспорт Москвы вырос на четверть до 33,5 млрд долларов

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2021 году вырос на 25% и достиг 33,5 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:56

2022-06-22T11:56

2022-06-22T11:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экспорт

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в 2021 году вырос на 25% и достиг 33,5 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В 2021 году московские компании экспортировали в 186 стран продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 миллиарда долларов, что на 25 процентов превышает результат 2020 года. При этом 56,9% поставок – более чем на 19 миллиардов долларов – пришлось на рынки дружественных государств", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.По словам вице-мэра, основным импортером продукции столичного производства в 2021 году стал Казахстан: страна приобрела товары на 3,4 миллиарда долларов. Лидерами по объему закупок также стали Белоруссия, Китай, Алжир, Индия, Турция, Иран и Вьетнам.Как отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский, около 81,7% от всего московского неэнергетического экспорта в дружественные страны пришлось на промышленную продукцию. Столичные производители активно поставляли за рубеж механическое оборудование и технику, электрические устройства и аппаратуру связи, мучные изделия, продукты питания и обувь.По данным подведомственного ДИПП Центра "Моспром", объем экспорта мучной продукции вырос за период на 30% до 219 миллионов долларов, поставки продуктов питания - на 20% до 166,4 миллиона долларов. Экспорт обуви вырос на 14,4%, превысив 152 миллиона долларов.

https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html

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Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, экспорт