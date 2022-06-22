12:10 22.06.2022 (обновлено: 13:06 22.06.2022)
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби. 22 июня 2022
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби. 22 июня 2022
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
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