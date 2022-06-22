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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 22.06.2022
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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 22.06.2022
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве
Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:10
2022-06-22T13:06
общество
великая отечественная война (1941-1945)
россия
владимир путин
ссср
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html
россия
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общество, великая отечественная война (1941-1945), россия, владимир путин, ссср, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
12:10 22.06.2022 (обновлено: 13:06 22.06.2022)
 
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби. 22 июня 2022
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби. 22 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве в День памяти и скорби. 22 июня 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.
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ОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияВладимир ПутинСССРДень памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны
 
 
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