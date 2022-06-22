https://ria.ru/20220622/mogila-1797252486.html

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве - РИА Новости, 22.06.2022

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:10

2022-06-22T12:10

2022-06-22T13:06

общество

великая отечественная война (1941-1945)

россия

владимир путин

ссср

день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, нападения фашистской Германии на Советский Союз.Традиционно в церемонии возложения цветов принимают участие ветераны войны, она проходит в Александровском саду, у стен Кремля. Цветы по традиции возлагаются к мемориалу Вечного огня, а также к каждой из стел на аллее городов-героев и городов воинской славы.

https://ria.ru/20220622/rossiya-1797158483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, великая отечественная война (1941-1945), россия, владимир путин, ссср, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны