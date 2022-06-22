https://ria.ru/20220622/minfin-1797319818.html
Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников
Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников - РИА Новости, 22.06.2022
Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников
Минфин РФ предложил ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:02
2022-06-22T15:02
2022-06-22T15:02
министерство финансов рф (минфин россии)
налоги
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минфин РФ предложил ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.Замминистра напомнил, что действующее законодательство предусматривает два вида выплат при увольнении сотрудников. "Одни называются выплаты при увольнении, другие - компенсационные выплаты. При увольнении выплаты освобождаются от НДФЛ в размере трёх окладов, компенсационные выплаты ограничений никаких не предусматривают", - сказал он."То, что предложил Минфин - установить ограничения, при котором НДФЛ не облагается, в размере трёх окладов, чтобы оно распространялось не только на выплаты при увольнении, но и на иные компенсационные выплаты, которые выплачиваются в соответствии с законодательством при увольнении сотрудников", - сообщил Сазанов.Таким образом, по его словам, необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.
https://ria.ru/20220621/dragotsennosti-1796907760.html
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министерство финансов рф (минфин россии), налоги
Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников
Сазанов: Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минфин РФ предложил ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
Замминистра напомнил, что действующее законодательство предусматривает два вида выплат при увольнении сотрудников. "Одни называются выплаты при увольнении, другие - компенсационные выплаты. При увольнении выплаты освобождаются от НДФЛ в размере трёх окладов, компенсационные выплаты ограничений никаких не предусматривают", - сказал он.
"То, что предложил Минфин - установить ограничения, при котором НДФЛ не облагается, в размере трёх окладов, чтобы оно распространялось не только на выплаты при увольнении, но и на иные компенсационные выплаты, которые выплачиваются в соответствии с законодательством при увольнении сотрудников", - сообщил Сазанов.
Таким образом, по его словам, необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.