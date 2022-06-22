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Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников - РИА Новости, 22.06.2022
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Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников
Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников - РИА Новости, 22.06.2022
Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников
Минфин РФ предложил ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T15:02
2022-06-22T15:02
министерство финансов рф (минфин россии)
налоги
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минфин РФ предложил ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.Замминистра напомнил, что действующее законодательство предусматривает два вида выплат при увольнении сотрудников. "Одни называются выплаты при увольнении, другие - компенсационные выплаты. При увольнении выплаты освобождаются от НДФЛ в размере трёх окладов, компенсационные выплаты ограничений никаких не предусматривают", - сказал он."То, что предложил Минфин - установить ограничения, при котором НДФЛ не облагается, в размере трёх окладов, чтобы оно распространялось не только на выплаты при увольнении, но и на иные компенсационные выплаты, которые выплачиваются в соответствии с законодательством при увольнении сотрудников", - сообщил Сазанов.Таким образом, по его словам, необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.
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министерство финансов рф (минфин россии), налоги
15:02 22.06.2022
 
Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников

Сазанов: Минфин предложил ограничить налоговые вычеты при увольнении сотрудников

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПрохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве
Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Прохожий у входа в здание Министерства финансов РФ на Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минфин РФ предложил ограничить налоговые льготы при увольнении сотрудников, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
Замминистра напомнил, что действующее законодательство предусматривает два вида выплат при увольнении сотрудников. "Одни называются выплаты при увольнении, другие - компенсационные выплаты. При увольнении выплаты освобождаются от НДФЛ в размере трёх окладов, компенсационные выплаты ограничений никаких не предусматривают", - сказал он.
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"То, что предложил Минфин - установить ограничения, при котором НДФЛ не облагается, в размере трёх окладов, чтобы оно распространялось не только на выплаты при увольнении, но и на иные компенсационные выплаты, которые выплачиваются в соответствии с законодательством при увольнении сотрудников", - сообщил Сазанов.
Таким образом, по его словам, необлагаемый размер любых выплат сотруднику при увольнении будет ограничен тремя окладами.
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