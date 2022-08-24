https://ria.ru/20220824/uvolnenie-1811866027.html

Увольнение по собственному желанию: как правильно оформить заявление

Заявление на увольнение по собственному желанию: образец и как правильно написать

Увольнение по собственному желанию: как правильно оформить заявление

Увольнение сотрудника из компании по его собственному желанию возможно на основании заявления. Как правильно оформить документ, какие даты написать, образец... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:26

2022-08-24T16:26

2022-08-24T16:35

россия

работа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758776933_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2510e2a13ba211501397cf8c63390a8e.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Увольнение сотрудника из компании по его собственному желанию возможно на основании заявления. Как правильно оформить документ, какие даты написать, образец заявления на отпуск с последующим увольнением – в материале РИА Новости.Заявление на увольнениеЛюбой сотрудник имеет право разорвать рабочие отношения с компанией по собственному желанию, при этом работодатель не может этому препятствовать. Чтобы не столкнуться со сложностями и уволиться без проблем, важно вовремя уведомить руководителя и правильно составить заявление.С кем согласовываетсяСообщить о своем желании уволиться необходимо непосредственному начальнику. При этом одного устного обращения будет недостаточно. Оно не имеет юридической силы и у работодателя нет доказательств, что сотрудник на самом деле хочет уволиться, соответственно оснований для увольнения не будет. Именно поэтому необходимо подать письменное заявление.Согласно закону, заявление не нужно согласовывать с кем-либо из компании, кроме руководителя. Тем не менее, во внутренних документах (например, в трудовом договоре) может быть указан перечень сотрудников, которых нужно поставить в известность о своем намерении уволиться.Сроки подачиПредоставить письменное заявление на увольнение по собственному желанию необходимо за две недели до последнего рабочего дня. Отсчет этого времени начинается на следующий день после того, как заявление будет передано руководителю. Такой период в две недели нужен для того, что компания смогла найти работника на замену, в народе этот срок называют отработкой.Если увольнение по собственному желанию планируется во время испытательного срока, то время отработки сокращается до трех дней.Сам работодатель по личной инициативе не может уволить сотрудника раньше оговоренной даты, за исключением ситуаций, когда работник грубо нарушает внутренние порядок и правила организации.Как написать заявление на увольнениеНаписание заявления на увольнение по собственному желанию не требует особых знаний, главное - учитывать основные правила и рекомендации.Особенности и правилаЕдиной утвержденной формы документа нет, главное – указать компанию, кому адресовано заявление, ФИО сотрудника, поставить подпись, обозначить дату увольнения и тот факт, что оно осуществляется по воле сотрудника.Какие даты можно указатьЕсли работник договорился с руководителем об увольнении без отработки в две недели, то в заявлении он может поставить желаемую дату ухода. Формулировка может быть следующей "Прошу уволить меня по собственному желанию 23 августа 2022 года".Зачастую пишут так: "Прошу уволить меня по собственному желанию с 23 августа 2022 года", но предлог "с" может вызвать разночтения. Согласно ст. 84.1 ТК РФ, день увольнения – это последний рабочий день сотрудника, поэтому должен быть оплачен. Но формулировка с использованием предлога не дает четкого понимания: человек увольняется в указанное число или уже в этот день не выходит на работу, поэтому начальник может либо не оплатить этот день, либо внезапно вызвать сотрудника на работу.Образец заявления по собственному желаниюНесмотря на то, что заявление на увольнение по собственному желанию пишется в свободной форме(если нет установленных образцов внутри компании), все равно стоит придерживаться некоторых рекомендаций или скачать образец заявления:1. В верхнем правом углу необходимо указать полное название организации с указанием статуса (ИП, ООО, ОАО и т.д.), ниже – кому адресовано заявление: наименование должности и полные ФИО в дательном падеже. На следующей строке пишется наименование должности сотрудника и полные ФИО в родительном падеже.2. На следующей строке в центре листа пишется слово "Заявление" с точкой в конце.3. С красной строки начинается основной текст, в котором обозначается желание уволиться по собственному желанию и дата последнего рабочего дня: "Прошу уволить меня по собственному желанию14 апреля 2022 года". Никаких дополнительных обоснований прописывать не требуется, за исключением случаев, когда есть законное право не отрабатывать две недели.4. Под текстом ставится число написания заявления, подпись и расшифровка.Можно ли отменить заявление на увольнениеКирилл Резник, юрист "Единого центра защиты" и член Ассоциации юристов России, отмечает, что в случае если работник передумал уходить, он имеет право свое заявление отозвать. Сделать это можно только в том случае, если с момента написания не прошло более двух недель или работодатель не нашел нового сотрудника на это место. В законе не указано, в каком именно виде должен быть произведен отзыв. Тем не менее для того, чтобы по истечении двух недель не оказаться неожиданно для самого себя уволенным, рекомендуется воспользоваться одним из двух гарантированных способов:Когда можно не отрабатывать две неделиПо словам Кирилла Резника, в Трудовом кодексе РФ нет такого понятия, как "отработка". Просто сама формулировка статьи об увольнении по собственному желанию дает работодателю право подождать две недели, прежде чем увольнять работника. Однако это именно право, а не обязанность. То есть, сотрудник может договориться с работодателем и о более коротком сроке отработки – пять или даже три дня. Однако есть ряд ситуацией, в которых работодатель должен отпустить работника сразу:Если сотрудник не уведомил работодателя о наличии уважительной причины, не договорился об увольнении без отработки и при этом не вышел на работу после написания заявления – это может привести к увольнению за прогул, что будет отражено в трудовой книжке.Заявление на отпуск с последующим увольнениемВ этом случае необходимо, чтобы у сотрудника был неиспользованный отпуск, а работодатель не возражал против того, чтобы он его отгулял. К тому же, такой способ возможен только при увольнении по собственному желанию, а не за серьезные дисциплинарные нарушения."Согласно ТК РФ, у руководителя нет безусловной обязанности предоставлять сотруднику отпуск с последующим увольнением. Но практика показывает: если работник идет в отпуск по графику, то предоставить увольнение после этого ему могут. Если же получается так, что он накопил, например, 30 дней отпуска, то имеет право отгулять две недели, а после этого работодатель выплачивает ему компенсацию за неиспользованный отпуск. Главное, чтобы оба заявления были согласованы и подписаны заранее", – дополнила Юлия Кочкурова, руководитель отдела кадров ZENDEN.Заявление на отпуск с последующим увольнением также пишется в свободной форме, но с учетом определенных правил:Такое заявление можно отозвать, если сотрудник передумал увольняться, но сделать это надо до начала отпуска, так как процедура увольнения начнется с первого его дня и фактически для компании сотрудник будет считаться уже уволенным.

https://ria.ru/20220711/otpusknye-1801596314.html

https://ria.ru/20211022/trudovaya-1755876563.html

https://ria.ru/20220430/otpusk-1786306675.html

https://ria.ru/20220119/dekret-1768630304.html

https://ria.ru/20220531/zarplata-1792125974.html

https://ria.ru/20220101/uvolnenie-1766352526.html

https://ria.ru/20211109/dogovor-1758312239.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, работа, общество