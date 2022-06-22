https://ria.ru/20220622/milova-1797260249.html

Ирина Милова: льготные кредиты – короткий путь к импортозамещению

Ирина Милова: льготные кредиты – короткий путь к импортозамещению - РИА Новости, 22.06.2022

Ирина Милова: льготные кредиты – короткий путь к импортозамещению

Отечественным ИТ-компаниям предстоит в ближайшее время сделать большой рывок и обеспечить стране национальный цифровой суверенитет. Именно поэтому сфере ИТ... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:45

2022-06-22T12:45

2022-06-22T12:45

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Отечественным ИТ-компаниям предстоит в ближайшее время сделать большой рывок и обеспечить стране национальный цифровой суверенитет. Именно поэтому сфере ИТ сейчас уделяется особое внимание. Специалисты по информационным технологиям, например, могут взять в банке ипотеку под низкий процент, а системообразующие предприятия получают кредиты на льготных условиях. О том, какие предприятия из этой сферы могут претендовать на финансовую поддержку, РИА Новости рассказала начальник центра по работе с ИТ, телеком и фармацевтическими предприятиями ПСБ Ирина Милова.- Как давно ПСБ кредитует ИТ-отрасль?- ПСБ начал обслуживать предприятия ИТ и связи с момента своего основания, фокусируясь на таких перспективных направлениях, как отечественные производственные и дистрибуторские компании с наличием компетенций в импортозамещении, стремящиеся выйти на крупный масштаб деятельности. И, поскольку государство реализует стратегию по импортозамещению в части закупки, разработки и обслуживания ИТ-систем, а основным трендом развития российского рынка является повышение импортонезависимости в целом, то наша задача — поддержать отрасль, предоставляя финансирование на выгодных условиях.- Какие проекты вы поддерживаете в первую очередь?- Во-первых, проекты по созданию ИТ-инфраструктуры для крупных корпоративных и государственных заказчиков. Во-вторых, проекты гособоронзаказа по обеспечению предприятий системами информационной безопасности. Мы финансируем строительство и оснащение Центров обработки данных, поддерживаем проекты лизинга ИТ и телекоммуникационного оборудования, кредитуем компании с собственными реестровыми разработками, имеющими выход на рынки государственных и крупных коммерческих заказчиков. Также мы работаем с вендорами, осуществляющими жизненно важные поставки ПО от производителя к потребителю.- Каков портрет ИТ-клиента ПСБ и какие финансовые продукты его чаще всего интересуют? - Это либо компании-производители российского ПО, включённого в реестры Минпромторга и Минцифры, либо дистрибьюторы с налаженной системой поставок в условиях санкционного режима. Также нашими клиентами могут быть производители софта со своими разработками, интеллектуальной собственностью на балансе компании, научно-исследовательскими центрами с профилем заказных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Популярностью пользуется финансирование в инвестиционных целях, на новые разработки, пополнение оборотных средств, также многих интересуют банковские гарантии – на участие в тендерах, на возврат аванса, на исполнение обязательств перед заказчиком, на гарантийный период.В пуле наших клиентов есть такие компании, которые несколько лет назад пришли к нам на стадии стартапа, а сейчас это — развитые игроки рынка. И я думаю, что число таких клиентов будет только расти, поскольку для ИТ-отрасли созданы максимально благоприятные условия. Привлечение инвестиций в развитие российских технологий как со стороны государства, так и со стороны банков позволит стать флагманами тем компаниям, которые работают в рамках импортозамещения и создают отечественные инновационные ИТ-продукты.- В каких регионах наиболее высок спрос на кредитование ИТ-отрасли?- В настоящее время, конечно, основная масса запросов приходит из Москвы и Санкт-Петербурга, что объясняется наличием в этих городах штаб-квартир всех флагманских ИТ-компаний страны. Вместе с тем, довольно много обращений поступает к нам и из регионов. Они, как правило, приходят от стартапов, разработчиков отечественного ПО, заинтересованных в том, чтобы стать частью больших сильных компаний, поскольку так им проще развиваться и расти. И наши давние клиенты - крупные ИТ-холдинги - финансируют покупку стартапов, их идей, запускают инновационные проекты под своим экспертным руководством. Такие сделки по слиянию и поглощению региональных компаний пользуются высоким спросом. - Как вы оцениваете предполагаемый общий объем кредитования ИТ-отрасли?- Доля телеком- и ИТ-сектора в формировании ВВП с каждым годом растет и сейчас достигает уже почти 3%, что говорит о бурном развитии отрасли, в том числе, за счет финансовой поддержки со стороны банков. Так, в 2021 году общий объем кредитования ИТ-отрасли составил 460 миллиардов рублей, а в связи с резко возросшей актуальностью вопроса независимости страны от иностранного ПО и оборудования мы ожидаем, что объем кредитования кратно увеличится в 2022 году. Если рассматривать кредитный портфель ПСБ, мы также рассчитываем в разы нарастить финансирование ИТ в 2022 году - до 30%, и уже сейчас идем опережающими темпами. - Каковы особенности кредитования ИТ-компаний? Есть ли для них стандартные условия?- В корпоративном кредитовании нет стандартных тарифов и условий. Все зависит от целей, сроков, объемов запрашиваемого финансирования, особенностей бизнеса, задач проекта и множества других факторов. Мы проводим разносторонний анализ по каждой заявке, оцениваем ряд определенных параметров, показателей и в итоге выходим к клиенту с предложением, позволяющим ему решать свои задачи на максимально выгодных условиях. Нашим клиентам доступно финансирование и по льготным ставкам в рамках госпрограмм, разработанных для ускорения развития ИТ-отрасли. Так, у нас можно получить кредит по ставке 3% на поддержание текущей деятельности аккредитованных ИТ-компаний и на реализацию их проектов. Также банк планирует участвовать в новой госпрограмме кредитования по ставке 1-5%, направленной на поддержку отечественных компаний, ведущих разработку и внедрение отечественного ПО в рамках импортозамещения. Льготные кредиты – короткий путь к импортозамещению: они дадут компаниям возможность ускорить процессы разработки и внедрения ПО в несколько раз.- Принимаете ли вы участие в других государственных инициативах по поддержке ИТ-специалистов?- Да, конечно, принимаем. В мае мы начали прием заявок на льготную ипотеку по ставке 5% годовых для сотрудников отечественных ИТ-компаний. Считаем, что эта госпрограмма станет для ИТ-специалистов долгосрочным стимулом для реализации своего профессионального потенциала и построения карьеры в России.

https://ria.ru/20220617/ipoteka-1796313865.html

https://ria.ru/20220617/uslugi-1796209064.html

https://ria.ru/20220617/psb-1796084835.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия, экономика