https://ria.ru/20220622/mid-1797293545.html

МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ

МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ - РИА Новости, 22.06.2022

МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ

Действия Берлина в последнее время ставят под угрозу усилия, прилагавшиеся РФ и Германией для преодоления послевоенной вражды, заявили в официальном заявлении... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T14:07

2022-06-22T14:07

2022-06-22T14:17

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

брюссель

евросоюз

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действия Берлина в последнее время ставят под угрозу усилия, прилагавшиеся РФ и Германией для преодоления послевоенной вражды, заявили в официальном заявлении МИД России."Однако нынешнее поколение германских политиков, включая делегированных в структуры ЕС в Брюсселе, слабо понимающих безусловную ценность этого процесса, готово без оглядки на исторические особенности отношений между Россией и Германией реализовывать "новую восточную политику" и совершить геополитический разворот", - говорится в заявлении МИД России, размещенном на официальной странице ведомства.В министерстве также отметили, что "для послевоенного примирения от нашего народа потребовалась беспрецедентная готовность к всепрощению, а от граждан ФРГ и ГДР – силы для искреннего покаяния".

https://ria.ru/20220519/germaniya-1789247531.html

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в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, евросоюз