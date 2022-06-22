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МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ - РИА Новости, 22.06.2022
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МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ
МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ - РИА Новости, 22.06.2022
МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ
Действия Берлина в последнее время ставят под угрозу усилия, прилагавшиеся РФ и Германией для преодоления послевоенной вражды, заявили в официальном заявлении... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T14:07
2022-06-22T14:17
в мире
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
брюссель
евросоюз
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действия Берлина в последнее время ставят под угрозу усилия, прилагавшиеся РФ и Германией для преодоления послевоенной вражды, заявили в официальном заявлении МИД России."Однако нынешнее поколение германских политиков, включая делегированных в структуры ЕС в Брюсселе, слабо понимающих безусловную ценность этого процесса, готово без оглядки на исторические особенности отношений между Россией и Германией реализовывать "новую восточную политику" и совершить геополитический разворот", - говорится в заявлении МИД России, размещенном на официальной странице ведомства.В министерстве также отметили, что "для послевоенного примирения от нашего народа потребовалась беспрецедентная готовность к всепрощению, а от граждан ФРГ и ГДР – силы для искреннего покаяния".
https://ria.ru/20220519/germaniya-1789247531.html
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в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), брюссель, евросоюз
14:07 22.06.2022 (обновлено: 14:17 22.06.2022)
 
МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным отношениям России и ФРГ

МИД: действия Берлина угрожают с трудом налаженным после войны отношениям России и ФРГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Действия Берлина в последнее время ставят под угрозу усилия, прилагавшиеся РФ и Германией для преодоления послевоенной вражды, заявили в официальном заявлении МИД России.
"Однако нынешнее поколение германских политиков, включая делегированных в структуры ЕС в Брюсселе, слабо понимающих безусловную ценность этого процесса, готово без оглядки на исторические особенности отношений между Россией и Германией реализовывать "новую восточную политику" и совершить геополитический разворот", - говорится в заявлении МИД России, размещенном на официальной странице ведомства.
В министерстве также отметили, что "для послевоенного примирения от нашего народа потребовалась беспрецедентная готовность к всепрощению, а от граждан ФРГ и ГДР – силы для искреннего покаяния".
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