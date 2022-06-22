https://ria.ru/20220622/medinskiy-1797271413.html

Мединский раскритиковал параллели между Брестской крепостью и "Азовсталью"

Мединский раскритиковал параллели между Брестской крепостью и "Азовсталью" - РИА Новости, 22.06.2022

Мединский раскритиковал параллели между Брестской крепостью и "Азовсталью"

Попытки сравнивать защитников Брестской крепости с бойцами украинских военных формирований на мариупольском предприятии "Азовсталь" являются издевательством над РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:20

2022-06-22T13:20

специальная военная операция на украине

россия

общество

донбасс

украина

владимир мединский

великая отечественная война (1941-1945)

мариуполь

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Попытки сравнивать защитников Брестской крепости с бойцами украинских военных формирований на мариупольском предприятии "Азовсталь" являются издевательством над историей, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Сравнивать героев Брестской крепости с подвальными сидельцами на "Азовстали"... Я не знаю, это даже не цинично, даже не смешно - это просто издевательство над историей", - сказал Мединский во время круглого стола, приуроченного к годовщине начала Великой Отечественной войны.Минобороны России 20 мая сообщило, что территория "Азовстали" освобождена – подземные сооружения, в которых скрывались украинские военные и боевики "Азова" (против националистов этого полка в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев" и украинских военных, которые были заблокированы на территории комбината.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220616/boeviki-1795714103.html

https://ria.ru/20220622/skorb-1796739085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донбасс, украина, владимир мединский, великая отечественная война (1941-1945), мариуполь