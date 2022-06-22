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СФ одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных - РИА Новости, 22.06.2022
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СФ одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
СФ одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных - РИА Новости, 22.06.2022
СФ одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных
Совфед РФ в среду одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T18:57
2022-06-22T18:57
общество
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совфед РФ в среду одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных.Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например кошки и собаки).Закон предусматривает размещение информации о маркированных животных в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). При этом правительство РФ будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз - утверждать соответствующие ветеринарные правила.Эти правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления. Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, при этом маркированные до этого животные, в том числе ввезенные из-за рубежа, повторному маркированию не подлежат. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется в установленные кабмином сроки, но не ранее 1 марта 2024 года.В пояснительной записке к закону указана ориентировочная стоимость средств маркирования животных: пластмассовая бирка - 14-20 рублей за единицу, ее установка - 50-70 рублей; подкожный микрочип - 90-140 рублей за единицу, его установка - 50-100 рублей; болюс - 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей; татуирование и таврение - 200-500 рублей; кольцо - 5-10 рублей, кольцевание - 20-50 рублей; ошейник - 150-250 рублей за единицу.
https://ria.ru/20220426/zhivotnye-1785432370.html
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общество, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
18:57 22.06.2022
 
СФ одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных

В Совфеде одобрили закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных

© РИА Новости / Антон ДенисовКоровы у поилки
Коровы у поилки - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Коровы у поилки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Совфед РФ в среду одобрил закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных.
Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например кошки и собаки).
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Закон предусматривает размещение информации о маркированных животных в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). При этом правительство РФ будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз - утверждать соответствующие ветеринарные правила.
Эти правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления. Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.
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Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, при этом маркированные до этого животные, в том числе ввезенные из-за рубежа, повторному маркированию не подлежат. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется в установленные кабмином сроки, но не ранее 1 марта 2024 года.
В пояснительной записке к закону указана ориентировочная стоимость средств маркирования животных: пластмассовая бирка - 14-20 рублей за единицу, ее установка - 50-70 рублей; подкожный микрочип - 90-140 рублей за единицу, его установка - 50-100 рублей; болюс - 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей; татуирование и таврение - 200-500 рублей; кольцо - 5-10 рублей, кольцевание - 20-50 рублей; ошейник - 150-250 рублей за единицу.
 
ОбществоРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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