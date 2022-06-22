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Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя - РИА Новости, 22.06.2022
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Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя
Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя - РИА Новости, 22.06.2022
Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя
Главной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя послужили повреждения, полученные в боевых действиях в порту, а также то, что некоторые суда были... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T00:00
2022-06-22T00:00
в мире
денис пушилин
мариуполь
донецкая народная республика
мальта
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя послужили повреждения, полученные в боевых действиях в порту, а также то, что некоторые суда были намеренно выведены из строя украинскими военными, сообщил РИА Новости командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов."Суда получили значительные повреждения во время ведения боевых действий в порту, некоторые были специально выведены, осознанно, (из строя) военнослужащими вооруженных сил Украины, чтобы не допустить их выхода", - сказал Кочемазов.Ранее во вторник сухогруз Azov Concord под флагом Мальты покинул порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными, и взял курс на Новороссийск. Помимо данного сухогруза, в мариупольском порту остаются еще пять иностранных судов, все они готовятся к выходу.Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава ДНР Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
https://ria.ru/20220621/mariupol-1797178156.html
мариуполь
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в мире, денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, мальта, вооруженные силы украины
00:00 22.06.2022
 
Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя

Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПервое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покинуло порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором
Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покинуло порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Первое иностранное судно, Azov Concord под флагом Мальты, покинуло порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя послужили повреждения, полученные в боевых действиях в порту, а также то, что некоторые суда были намеренно выведены из строя украинскими военными, сообщил РИА Новости командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов.
"Суда получили значительные повреждения во время ведения боевых действий в порту, некоторые были специально выведены, осознанно, (из строя) военнослужащими вооруженных сил Украины, чтобы не допустить их выхода", - сказал Кочемазов.
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
Вчера, 23:09
Второе иностранное судно готовится к выходу из порта Мариуполя
Ранее во вторник сухогруз Azov Concord под флагом Мальты покинул порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными, и взял курс на Новороссийск. Помимо данного сухогруза, в мариупольском порту остаются еще пять иностранных судов, все они готовятся к выходу.
Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава ДНР Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Подрыв заряда, обнаруженного саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

Разминирование жилых домов вблизи Азовстали
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
В миреДенис ПушилинМариупольДонецкая Народная РеспубликаМальтаВооруженные силы Украины
 
 
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