Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя

Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя
В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.
Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.
Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.
Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.
Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".
Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".
Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.
Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.
Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.
Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.
Большое внимание уделяется безопасности саперов.
Большое внимание уделяется безопасности саперов.
В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".
В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".
Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.
Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.
В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.
Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.
Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".
Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.
Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.
Большое внимание уделяется безопасности саперов.
В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".
Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.