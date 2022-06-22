https://ria.ru/20220622/mariupol-1797182060.html

Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя

Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя - РИА Новости, 22.06.2022

Повреждения в боях стали главной проблемой для выхода судов из Мариуполя

Главной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя послужили повреждения, полученные в боевых действиях в порту, а также то, что некоторые суда были... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T00:00

2022-06-22T00:00

2022-06-22T00:00

в мире

денис пушилин

мариуполь

донецкая народная республика

мальта

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главной проблемой для выхода гражданских судов из Мариуполя послужили повреждения, полученные в боевых действиях в порту, а также то, что некоторые суда были намеренно выведены из строя украинскими военными, сообщил РИА Новости командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов."Суда получили значительные повреждения во время ведения боевых действий в порту, некоторые были специально выведены, осознанно, (из строя) военнослужащими вооруженных сил Украины, чтобы не допустить их выхода", - сказал Кочемазов.Ранее во вторник сухогруз Azov Concord под флагом Мальты покинул порт Мариуполя, воспользовавшись гуманитарным коридором, организованным российскими военными, и взял курс на Новороссийск. Помимо данного сухогруза, в мариупольском порту остаются еще пять иностранных судов, все они готовятся к выходу.Саперы 12 июня окончательно разминировали территорию и акваторию порта Мариуполя. Как заявлял тогда глава ДНР Денис Пушилин, снабжение объекта электроэнергией и водой должно полностью восстановиться в течение двух-трех недель. По его словам, до конца года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих ВСУ и бойцов нацбатальона "Азов" (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая националисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны заявило о полном освобождении Мариуполя.

https://ria.ru/20220621/mariupol-1797178156.html

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в мире, денис пушилин, мариуполь, донецкая народная республика, мальта, вооруженные силы украины