https://ria.ru/20220622/mandat-1797237070.html

ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой - РИА Новости, 22.06.2022

ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

Центральная избирательная комиссия передала Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:19

2022-06-22T11:19

2022-06-22T12:11

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия передала Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина."Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне", — следует из постановления.Большинство членов комиссии поддержали предложение, один воздержался, один выступил против.Рашкин лишился места в Госдуме 25 мая, поскольку в силу вступил обвинительный приговор по делу о незаконной охоте. Его ждут три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.

https://ria.ru/20220621/deputat-1797003619.html

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Владимир Лаврентьев

политика, кпрф, россия, валерий рашкин, госдума рф, цик рф