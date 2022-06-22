https://ria.ru/20220622/mandat-1797237070.html
ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой - РИА Новости, 22.06.2022
ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
Центральная избирательная комиссия передала Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:19
2022-06-22T11:19
2022-06-22T12:11
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия передала Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина."Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне", — следует из постановления.Большинство членов комиссии поддержали предложение, один воздержался, один выступил против.Рашкин лишился места в Госдуме 25 мая, поскольку в силу вступил обвинительный приговор по делу о незаконной охоте. Его ждут три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.
https://ria.ru/20220621/deputat-1797003619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, кпрф, россия, валерий рашкин, госдума рф, цик рф
11:19 22.06.2022 (обновлено: 12:11 22.06.2022)
ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
ЦИК передал мандат депутата Госдумы от КПРФ Рашкина Анастасии Удальцовой