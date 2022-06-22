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ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой - РИА Новости, 22.06.2022
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ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой - РИА Новости, 22.06.2022
ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой
Центральная избирательная комиссия передала Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:19
2022-06-22T12:11
политика
кпрф
россия
валерий рашкин
госдума рф
цик рф
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия передала Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина."Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне", — следует из постановления.Большинство членов комиссии поддержали предложение, один воздержался, один выступил против.Рашкин лишился места в Госдуме 25 мая, поскольку в силу вступил обвинительный приговор по делу о незаконной охоте. Его ждут три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.
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политика, кпрф, россия, валерий рашкин, госдума рф, цик рф
11:19 22.06.2022 (обновлено: 12:11 22.06.2022)
 
ЦИК передал думский мандат Рашкина Анастасии Удальцовой

ЦИК передал мандат депутата Госдумы от КПРФ Рашкина Анастасии Удальцовой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАнастасия Удальцова
Анастасия Удальцова - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Анастасия Удальцова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия передала Анастасии Удальцовой мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне", — следует из постановления.
Большинство членов комиссии поддержали предложение, один воздержался, один выступил против.
Рашкин лишился места в Госдуме 25 мая, поскольку в силу вступил обвинительный приговор по делу о незаконной охоте. Его ждут три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два.
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