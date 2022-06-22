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Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас - РИА Новости, 22.06.2022
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Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас
Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас - РИА Новости, 22.06.2022
Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас
Ответ России на запрет Литвой транзита в Калининград должен почувствовать каждый гражданин Литвы, время одних дипломатических демаршей прошло, заявил... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T13:00
2022-06-22T13:01
в мире
россия
литва
евросоюз
калининград
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ответ России на запрет Литвой транзита в Калининград должен почувствовать каждый гражданин Литвы, время одних дипломатических демаршей прошло, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Клишаса, санкции Запада направлены непосредственно против российских граждан, поэтому ответ России должен быть направлен против граждан ЕС, в том числе, Литвы.
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в мире, россия, литва, евросоюз, калининград, совет федерации рф, андрей клишас
13:00 22.06.2022 (обновлено: 13:01 22.06.2022)
 
Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас

Сенатор Клишас: каждый литовец должен почувствовать ответ на запрет транзита в Калининград

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ответ России на запрет Литвой транзита в Калининград должен почувствовать каждый гражданин Литвы, время одних дипломатических демаршей прошло, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Клишаса, санкции Запада направлены непосредственно против российских граждан, поэтому ответ России должен быть направлен против граждан ЕС, в том числе, Литвы.
Табличка на здании Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:40
МИД пообещал практические меры в ответ на блокаду Калининграда
 
В миреРоссияЛитваЕвросоюзКалининградСовет Федерации РФАндрей Клишас
 
 
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