https://ria.ru/20220622/litva-1797266787.html

Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас

Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас - РИА Новости, 22.06.2022

Ответ на запрет транзита должен почувствовать каждый литовец, заявил Клишас

Ответ России на запрет Литвой транзита в Калининград должен почувствовать каждый гражданин Литвы, время одних дипломатических демаршей прошло, заявил... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T13:00

2022-06-22T13:00

2022-06-22T13:01

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андрей клишас

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ответ России на запрет Литвой транзита в Калининград должен почувствовать каждый гражданин Литвы, время одних дипломатических демаршей прошло, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось", - написал он в своем Telegram-канале.По словам Клишаса, санкции Запада направлены непосредственно против российских граждан, поэтому ответ России должен быть направлен против граждан ЕС, в том числе, Литвы.

https://ria.ru/20220622/kaliningrad-1797242639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, литва, евросоюз, калининград, совет федерации рф, андрей клишас