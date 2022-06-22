https://ria.ru/20220622/koronavirus-1797233545.html
В России за сутки госпитализировали 1282 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1282 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1282 человека с COVID-19
Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 66 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:03
2022-06-22T11:03
2022-06-22T11:03
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 66 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3767 человек - на 9,5% больше по сравнению с 21 июня."Выявлено 3058 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 66 человек", — говорится в сообщении."По состоянию на 22 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 282 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,6%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 28 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 1282 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 3058 новых случаев COVID-19, умерли 66 человек