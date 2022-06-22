https://ria.ru/20220622/koronavirus-1797233545.html

В России за сутки госпитализировали 1282 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1282 человека с COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1282 человека с COVID-19

Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 66 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:03

2022-06-22T11:03

2022-06-22T11:03

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Более 3 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 66 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3767 человек - на 9,5% больше по сравнению с 21 июня."Выявлено 3058 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 66 человек", — говорится в сообщении."По состоянию на 22 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 282 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 14,6%", — говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 28 регионах, снижение - в 47, ситуация не изменилась в 10 субъектах страны.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия