https://ria.ru/20220622/klaypeda-1797240605.html

В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам

В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам - РИА Новости, 22.06.2022

В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам

Горсовет третьего по величине города Литвы Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T11:34

2022-06-22T11:34

2022-06-22T12:08

клайпеда

в мире

литва

россия

витаутас грубляускас

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Горсовет третьего по величине города Литвы Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам, сообщила пресс-служба мэрии."Мемориал советским воинам в парке Скульптур на улице Дауканто будет демонтирован. Такое решение сегодня, 22 июня, принял совет городского самоуправления... Администрации самоуправления поручено организовать работы по демонтажу данной скульптурной группы", - говорится в сообщении на сайте горсовета. По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас, а "останки воинов останутся нетронутыми".Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220608/pamyatnik-1794018403.html

https://ria.ru/20220607/pamyatniki-1793791925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

клайпеда, в мире, литва, россия, витаутас грубляускас, ссср, великая отечественная война (1941-1945)