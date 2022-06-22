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В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам - РИА Новости, 22.06.2022
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В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам
В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам - РИА Новости, 22.06.2022
В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам
Горсовет третьего по величине города Литвы Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:34
2022-06-22T12:08
клайпеда
в мире
литва
россия
витаутас грубляускас
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Горсовет третьего по величине города Литвы Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам, сообщила пресс-служба мэрии."Мемориал советским воинам в парке Скульптур на улице Дауканто будет демонтирован. Такое решение сегодня, 22 июня, принял совет городского самоуправления... Администрации самоуправления поручено организовать работы по демонтажу данной скульптурной группы", - говорится в сообщении на сайте горсовета. По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас, а "останки воинов останутся нетронутыми".Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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клайпеда, в мире, литва, россия, витаутас грубляускас, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
11:34 22.06.2022 (обновлено: 12:08 22.06.2022)
 
В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам

Администрация Клайпеды приняла решение демонтировать мемориал советским воинам

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкГорода мира. Клайпеда
Города мира. Клайпеда - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Горсовет третьего по величине города Литвы Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам, сообщила пресс-служба мэрии.
"Мемориал советским воинам в парке Скульптур на улице Дауканто будет демонтирован. Такое решение сегодня, 22 июня, принял совет городского самоуправления... Администрации самоуправления поручено организовать работы по демонтажу данной скульптурной группы", - говорится в сообщении на сайте горсовета. По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас, а "останки воинов останутся нетронутыми".
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 15:25
В Вильнюсе снесут памятник советским воинам на Антакальнисском кладбище
Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
Улица в городе Даугавпилс, Латвия - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 17:05
В Даугавпилсе заявили о невозможности сноса многих памятников
 
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