11:34 22.06.2022 (обновлено: 12:08 22.06.2022)
В Клайпеде демонтируют мемориал советским воинам
Администрация Клайпеды приняла решение демонтировать мемориал советским воинам
Города мира. Клайпеда. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Горсовет третьего по величине города Литвы Клайпеды принял решение демонтировать мемориал советским воинам, сообщила пресс-служба мэрии.
"Мемориал советским воинам в парке Скульптур на улице Дауканто будет демонтирован. Такое решение сегодня, 22 июня, принял совет городского самоуправления... Администрации самоуправления поручено организовать работы по демонтажу данной скульптурной группы", - говорится в сообщении на сайте горсовета. По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, мемориальный комплекс будет перенесен в музей советских памятников в парке Грутас, а "останки воинов останутся нетронутыми".
Ранее экспертная рабочая группа представила свое заключение по мемориалу, в котором говорится, что место захоронения солдат может быть перестроено, оттуда могут быть удалены символы "советской пропаганды" - бронзовая скульптурная группа из трех воинов, памятник - опущенный меч, каменная звезда в центре мемориала, прикрепленные к скульптурной группе из трех воинов бронзовые плиты с надписью об освобождении Клайпеды, а также каменная плита с надписью об убитых и погибших в фашистских лагерях узниках.
Случаи вандализма в Литве в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине. Посольство РФ в Литве назвало ситуацию "варварскими и кощунственными" действиями, направленными на разжигание в стране ненависти и страха. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".